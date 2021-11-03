Тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер сравнил Роналду с Майклом Джорданом

Манчестер, 3 ноября. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сравнил португальского форварда Криштиану Роналду с шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

Норвежский специалист отметил, что Роналду — лидер английской команды, который в каждом матче забивает голы.

«Он создает моменты. Думаю, в «Чикаго Буллс» были рады иметь в своем составе Майкла Джордана. Знаете, иногда в командах просто есть такие игроки, поэтому команды и становятся «Манчестер Юнайтед», чемпионами, как и «Чикаго Буллс». Они просто придумывают такие моменты», — объяснил 48-летний тренер «красных дьяволов».

В матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов «Аталанта» принимала «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счетом 2:2. Автором двух голов в составе гостей стал Роналду. Оба мяча 36-летний португалец забил в компенсированное время первого и второго таймов.

Ранее пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила, что португальский форвард стал лучшим игроком английской команды в октябре.