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Тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер сравнил Роналду с Майклом Джорданом

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 17:23
Спорт
Тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер сравнил Роналду с Майклом Джорданом
Global Look Press  /  imago-images.de/Daniele Buffa/Image nella foto

Манчестер, 3 ноября. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сравнил португальского форварда Криштиану Роналду с шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

Норвежский специалист отметил, что Роналду — лидер английской команды, который в каждом матче забивает голы.

«Он создает моменты. Думаю, в «Чикаго Буллс» были рады иметь в своем составе Майкла Джордана. Знаете, иногда в командах просто есть такие игроки, поэтому команды и становятся «Манчестер Юнайтед», чемпионами, как и «Чикаго Буллс». Они просто придумывают такие моменты», — объяснил 48-летний тренер «красных дьяволов».

В матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов «Аталанта» принимала «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счетом 2:2. Автором двух голов в составе гостей стал Роналду. Оба мяча 36-летний португалец забил в компенсированное время первого и второго таймов.

Ранее пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила, что португальский форвард стал лучшим игроком английской команды в октябре.

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