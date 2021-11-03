Глава комитета начштабов ВС США Милли опроверг «агрессию» России на границе Украины

Вашингтон, 3 ноября. Соединенные Штаты не считают, что Россия совершает агрессивные действия на границе с Украиной, заявил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

По его словам, Пентагон наблюдает за ситуацией в регионе, используя все свои возможности. Милли рассказал об этом на форуме по безопасности института Аспена.

«Что мы видим, это значительное движение военных на российской стороне украинской границы. Ничего, скажем так, в открытую агрессивного», — сказал Милли.

Подобные действия совершаются каждый год. Пока что рано говорить, что это означает, тем не менее, США продолжают наблюдение, добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет размещать войска на своей территории там, где посчитает необходимым.