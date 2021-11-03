Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 18:17
18:17
Украина
Украинские антиваксеры устроили «майдан» в центре Киева
18:16
Происшествия
Двое гражданских могли быть на борту упавшего под Иркутском самолета Ан-12
18:13
Происшествия
Мошенник несколько лет выманивал деньги у пожилой жительницы Йошкар-Олы
18:12
Общество
Тяжелая техника начала очищать реки Ялты от накопившегося мусора в июньский потоп
18:11
Экономика
Компания IKEA готовится к повышению цен
18:09
Происшествия
Адвокаты Дудя обжаловали штраф по делу о пропаганде наркотиков
18:08
Происшествия
Житель Волгограда попытался ограбить магазин с младенцем на руках
18:08
Общество
Бывшая девушка Oxxxymiron обвинила его в изменах и связи с несовершеннолетней
18:06
Происшествия
Подросток выпал из окна горящей квартиры в подмосковном Дзержинском и остался жив
18:02
Происшествия
Спасатели нашли останки всех погибших при крушении Ан-12 под Иркутском
Все новости

Глава комитета начштабов ВС США Милли опроверг «агрессию» России на границе Украины
Армия
Глава комитета начштабов ВС США Милли опроверг «агрессию» России на границе Украины
wikipedia.org  /  Chairman of the Joint Chiefs of Staff / CC BY 2.0

Вашингтон, 3 ноября. Соединенные Штаты не считают, что Россия совершает агрессивные действия на границе с Украиной, заявил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

По его словам, Пентагон наблюдает за ситуацией в регионе, используя все свои возможности. Милли рассказал об этом на форуме по безопасности института Аспена.

«Что мы видим, это значительное движение военных на российской стороне украинской границы. Ничего, скажем так, в открытую агрессивного», — сказал Милли.

Подобные действия совершаются каждый год. Пока что рано говорить, что это означает, тем не менее, США продолжают наблюдение, добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет размещать войска на своей территории там, где посчитает необходимым.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Глава комитета начштабов ВС США Милли опроверг «агрессию» России на границе Украины
россия сша войска милли
Комментировать