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Премьер Ливии представит свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах
Весь мир
Премьер Ливии представит свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 3 ноября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба планирует баллотироваться на предстоящих президентских выборах, сообщило агентство Bawabat Al-Wasat TV.

О данном шаге глава ПНЕ объявил в ходе встречи с представителями знати и лидерами вооруженных группировок Мисураты. На время избирательной кампании он намерен назначить на занимаемый им пост своего заместителя Рамадана Абу Джанаха для ведения государственных дел. Решение премьера соответствует условиям выдвижения кандидатов в президенты в рамках закона, принятого Палатой представителей. Однако парламент все еще рассматривает некоторые поправки к документу по запросу Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК).

Основные замечания ВИК касаются Статьи 12. Она гласит, что любой выдвиженец должен уйти в отставку или взять отпуск с места своей работы или службы за три месяца до выборов. Поправка может сыграть на руку самому Дабибе и другим лицам, не успевшим выполнить данное условие.

Источник в ливийской службе разведки сообщил, что на избирательную кампанию премьер-министра выделено 70 млн долларов. Кроме того, глава ПНЕ планирует сформировать рабочий штаб. В него войдут главные сторонники Дабибы, которые намерены сотрудничать с ведомством внутренних дел, чтобы увеличить его шансы на победу.

Некоторые претенденты на пост главы государства уже предприняли соответствующие меры для участия в гонках. Так, 22 сентября, то есть за три месяца и два дня до дня голосования, Халифа Хафтар взял отпуск в Главном командовании ливийской армии и передал свои полномочия начальнику Генерального штаба. Данный шаг соответствует условиям подготовки к президентским выборам. С другой стороны, спикер Палаты представителей Агила Салех еще не объявил о выдвижении кандидатуры, но и не исключил этого. В последнее время он не посещает заседания парламента, что может расцениваться как признак его участия в электоральном процессе.

На днях Избирком Ливии объявил о том, что неутвержденные условия для выдвижения в президенты обнародованы по ошибке. Согласно сообщению ВИК, окончательные правила должна сначала утвердить Палата представителей.

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ливия
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