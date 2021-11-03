Путин спрогнозировал прорыв в оборонной отрасли благодаря искусственному интеллекту

Сочи, 3 ноября. Применение технологий искусственного интеллекта обеспечит прорыв в оборонной промышленности, заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития ОПК в Сочи.

Он подчеркнул, что использование в армии искусственного интеллекта приобретает приоритетную важность. Это позволит значительно улучшить характеристики вооружения, уверен глава государства.

«Первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружений имеет применение технологий искусственного интеллекта», — сказал Путин.

Ранее он также указал на уникальность созданных в России систем вооружения. В частности, президент обратил внимание на лазерный комплекс «Пересвет» и гиперзвуковую ракетную систему «Авангард».