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Путин: разработку передового вооружения нужно отразить в новой госпрограмме до 2033 года
Армия
Путин: разработку передового вооружения нужно отразить в новой госпрограмме до 2033 года
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 3 ноября. Разработку передовых образцов вооружения необходимо в полной мере отразить в готовящейся новой госпрограмме до 2033 года, заявил президент РФ Владимир Путин во время оборонного совещания в Сочи.

По его словам, создание перспективного вооружения обеспечило России высокий уровень безопасности на десятилетия. Российские лазерные, гиперзвуковые, кинетические и другие боевые системы не имеют аналогов в мире. Их разработка стала настоящим прорывом в сфере военных технологий.

Ранее Владимир Путин указал, что российские военные научились отражать атаки беспилотников. Эффективность обороны ВС РФ находится на высоком уровне, добавил он.

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