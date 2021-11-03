Путин: разработку передового вооружения нужно отразить в новой госпрограмме до 2033 года

Сочи, 3 ноября. Разработку передовых образцов вооружения необходимо в полной мере отразить в готовящейся новой госпрограмме до 2033 года, заявил президент РФ Владимир Путин во время оборонного совещания в Сочи.

По его словам, создание перспективного вооружения обеспечило России высокий уровень безопасности на десятилетия. Российские лазерные, гиперзвуковые, кинетические и другие боевые системы не имеют аналогов в мире. Их разработка стала настоящим прорывом в сфере военных технологий.

Ранее Владимир Путин указал, что российские военные научились отражать атаки беспилотников. Эффективность обороны ВС РФ находится на высоком уровне, добавил он.