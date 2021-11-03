Яна Рудковская вспомнила самый теплый момент в семейной жизни с Плющенко

Москва, 3 ноября. Музыкальный продюсер Яна Рудковская призналась, что в ее памяти навсегда останется момент первой встречи с мужем Евгением Плющенко. В честь дня рождения экс-фигуриста она вспомнила самый трогательный эпизод в их семейной жизни.

Светская львица познакомилась с олимпийским чемпионом по фигурному катанию в Лондоне. Первая встреча стала для нее самым теплым моментом в семейной жизни.

«У нас 11 января будет 15 лет, как мы вместе. С этого дня мы уже не расставались», — сказала знаменитость в разговоре с изданием «Народные Новости».

Плющенко 3 ноября отмечает 39-летие. Праздничное торжество пришлось отложить из-за непростой эпидемиологической ситуации. Но продюсер уверена, что праздник будет после снятия ограничений. Супруга Плющенко намерена подарить фигуристу «стандартный подарок». По словам Рудковской, мужчинам всегда сложно угодить, поэтому деньги — оптимальный вариант.

Рудковская и Плющенко в браке с 2009 года. У пары растут двое сыновей Александр и Арсений.