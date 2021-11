Победа демократов: в США прошли первые региональные выборы при Джо Байдене

В США прошли первые региональные выборы при Джо Байдене. Демократы потеряли один из важных штатов — Вирджинию и ухудшили позиции в Нью-Джерси. В двух городах к власти пришли потомки мигрантов, а мэром Нью-Йорка стал бывший полицейский, который пообещал избавить «Большое яблоко» от преступности. Подробнее о выборах в США и почему они продемонстрировали раскол в Демократической партии в материале Федерального агентства новостей.

Бывший полицейский в Нью-Йорке

Одним из ключевых событий стали выборы мэра крупнейшего города США – Нью-Йорка. Здесь выиграл демократ и бывший капитан полиции Эрик Адамс, обойдя кандидата от республиканцев Кертиса Сливу. Его победа была прогнозируема, так как летом он лидировал в многочисленных праймериз. Адамс стал вторым чернокожим мэром после Дэвида Динкинса (1990–1993).

«Мы выиграли гонку за мэра Нью-Йорка! Это моя мечта, и я очень горжусь тем, что представляю город, который мы все любим», — написал Адамс в Twitter после победы.

It's official -- our five-borough, knock-every-door, reach-every-voter campaign was successful: We have won the race for Mayor of New York City!



This is my dream come true, and I couldn’t be more proud to represent the City that we all love as your Mayor-elect ???????? — Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 3, 2021

В своей предвыборной программе он опирался на то, что выходец из рабочего класса и рос в семье, где было шесть детей. Также он рассказал, что в возрасте 15 лет был избит офицерами и после этого принял решение изменить систему изнутри и устроился в полицейский департамент Нью-Йорка, где проработал 20 лет. Реформа правоохранительных органов один из важных пунктов его программы. В частности, он пообещал назначить комиссаром женщину и в целом внести больше расового и полового разнообразия в ряды правоохранителей.

«У нас есть квалифицированные женщины по всей стране, которые способны руководить этим полицейским управлением. Ранее мы использовали «олд бойз», которые в основном состояли из белых мужчин. И я говорю «нет» этому», — сказал он.

Еще с одной важной проблемой, которую Адамсу придется решать, будет пандемия COVID-19: в городе из-за заболевания скончались 56,5 тыс. человек. И здесь он поддерживает ряд ограничений бывшего мэра Била Де Блазио, в частности, запрет на посещение ресторанов, спортзалов и развлекательных заведений. Адамс также отметил, что не собирается менять привычный образ жизни после избрания, и намерен бороться с преступностью.

«Жители Нью-Йорка увидят меня в прачечной, где я сам стираю белье, в супермаркете, смотрящим на цены, на продукты питания, и в метро», — сказал новый мэр.

Критики опасаются, что Адамс будет слишком много обслуживать индустрию недвижимости, которая финансировала его предвыборную кампанию.

Вирджиния за республиканцами

В Вирджинии выборную гонку на должность губернатора выиграл бизнесмен и республиканец Гленн Янгкин. Он обошел кандидата от демократов Терри Маколиффма, набрав 51,1% против 48,2% у оппонента.

Новый мэр в своей победной речи заявил, что начнет работу по преобразованию штата в первый же день.

«Друзья, мы собираемся начать эту трансформацию. Нельзя терять времени. Наши дети не могут ждать, мы работаем в режиме реального времени для людей, а не для правительства. Итак, в первый день мы приступаем к работе. Мы собираемся восстановить превосходство в наших школах», — сказал он.

Янгкин построил свою предвыборную кампанию вокруг образования и выступления против «критической расовой теории», которую планировали преподавать в школах. В городе произошел скандал, когда школьный совет отказался выслушивать родителей, которые были против учения. Кандидат от демократов Макколиф во время своей предвыборной программы, напротив, заявил, что «родители не должны указывать школам, чему они должны учить», чем и воспользовался Янгкин, часто цитируя эту фразу во время своих выступлений. Это нашло отклик у жителей штата.

Voters in Loudoun County are fired up and ready to #WinWithGlenn! Get out and VOTE! pic.twitter.com/uh2VvviICU — Glenn Youngkin (@GlennYoungkin) November 2, 2021

В поддержку Янгкина выступал бывший президент Дональд Трамп, что также добавило ему очков. Новый губернатор, как и экс-глава США, пришел в политику из бизнеса и раньше занимался прямыми инвестициями.

Потомок индийских мигрантов в Цинциннати

Мэром Цинциннати стал секретарь судов округа Гамильтон, демократ Афтаб Пуревал. Он набрал 66% голосов, тогда как его противник Дэвид Манн только 34%.

В своей победной речи он рассказал о том, что его родители приехали в США в качестве беженцев из Индии в поисках лучшей жизни для него и его брата.

«Из-за этого решения я стал мэром. Ребята, эта история происходит только здесь. Цинциннати — это место, где независимо от того, как вы выглядите, откуда вы родом или сколько у вас денег, если вы приедете сюда и будете усердно работать, вы сможете осуществить свои мечты. Я добился своего. Большое вам спасибо», — сказал он.

Words can’t express how honored and excited I am to be the next Mayor of Cincinnati. Tonight, we made history! Let’s get to work! https://t.co/GGoBQbZS5U — Aftab Pureval (@AftabPureval) November 3, 2021

На протяжении всей своей кампании Пуревал говорил, что сосредоточится на восстановлении экономики после пандемии COVID-19, а также усилении общественной безопасности и доступном жилье. Кроме того, он отметил важность восстановления доверия к мэрии, где за один год ФБР арестовало трех членов совета.

Madisonville is showing up! Great to meet so many enthusiastic supporters.



Thanks to @mayormallory for joining me to get out our message! pic.twitter.com/vC8RKG1hNf — Aftab Pureval (@AftabPureval) November 2, 2021

Бостон — еще одна победа Демпартии

Еще одна знаковая победа произошла в Бостоне, где впервые в истории города выборы мэра выиграла женщина азиатского происхождения — Мишель Ву. Она набрала 63, 6% голосов в отличие от соперницы Анисы Эссайби Джордж 35,8%.

«Спасибо Бостон», — написала она после победы.

Thank you, Boston. ???? — Michelle Wu 吳弭 (@wutrain) November 3, 2021

Ву в своей предвыборной программе пообещала сделать город испытательным полигоном для прогрессивной политики. В частности, она провозгласила «Зеленый новый курс» для Бостона, который подразумевает ряд реформ в сфере экологии, а также планирует сделать бесплатный общественный транспорт. Кроме того, она ратовала за доступность жилья.

Родители Ву иммигрировали в США из Тайваня, позже она переехала в Бостон для того, чтобы поступить в Гарвардский университет и Гарвардскую юридическую школу.

My heart is so full after greeting voters at Villa Victoria today! ???? pic.twitter.com/fMsHo6PiRt — Michelle Wu 吳弭 (@wutrain) November 2, 2021

Одна из главных проблем Бостона, которую придется решать Ву в ближайшее время — это недоступность жилья для рабочего класса. Ранее она отказалась от политики джентрификации и разработала ряд мер, которые позволят жителям с низкими доходами остаться в городе.

Избрание Ву — переломный момент для Бостона, которым последние 200 лет руководили преимущественно белые мужчины.

Давид против Голиафа в Буффало

В Буффало действующий мэр и демократ Байрон Браун объявил себя победителем. Согласно последним данным, за него отдали голоса 59%, в то время как его оппонентка — социалистка Индия Уолтон набрала 41%. Пока не учтены те, кто голосовал по почте и итоговый процент будет известен только через пару недель.

Buffalo Mayor Byron Brown declares victory over socialist challenger https://t.co/s30AzNIWUM — WENY News (@WENYTV) November 3, 2021

Ситуация в городе была интересна тем, что Браун проиграл праймериз Демократической партии и поэтому был вынужден зарегистрироваться на выборах в качестве так называемого «записанного кандидата». Его имени не было в бюллетене, но жители могли за него проголосовать, вписав его ФИО.

Предвыборная гонка напоминала схватку Давида и Голиафа. Медсестра Уолтон и активистка без опыта в политике сражалась с Брауном, для которого это будет уже пятый срок в должности мэра. Она построила свою программу на критике своего центристского оппонента и нежелании изменений для города.

«Я победила, потому что люди готовы к переменам. Потому что демократы пришли и проголосовали за меня. Но у нас есть корпоративные демократы, которые так отчаянно цепляются за ту малую власть, которая у них осталась, и препятствуют прогрессивному крылу нашей партии», — сказала она во время обращения к сторонникам после победы на праймериз.

Final hour.

Let’s bring it home, team. pic.twitter.com/Oilpcc9mXS — India Walton For Buffalo (@Indiawaltonbflo) November 3, 2021

Браун же упрекал ее в «экстремальных мерах» и «нападении» на чиновников и общественную безопасность.

«Она бы отбросила наш город назад. Она поставит под угрозу общественную безопасность. Она бы повысила налоги. Она бы нападала на других избранных чиновников вверх и вниз по списку. Это был бы кошмар для каждого человека в нашем сообществе», — заявлял он.

Миннеаполис за полицию

В Миннеаполисе голосование осуществляется рейтинговым путем, когда жители могут выбирать несколько кандидатов от наиболее до менее предпочтительного. По итогам первого тура там с 43% лидирует действующий мер Джейкоб Фрей против 21,1% и 18,4% у его ближайших противников Шейлы Нежад и Кейт Кнут также из Демпартии.

«Миннеаполис сейчас дает понять всей стране, что для реального прогресса нужна реальная работа. Трансформационные изменения вполне достижимы, если мы объединимся вокруг общего дела и добьемся своего», — сказал Флей незадолго до голосования.

Minneapolis Mayor Jacob Frey cast his ballot this morning alongside his wife Sarah Clarke and 1yo daughter Frida Jade Frey. @MPRnews pic.twitter.com/brfOKREfmx — Evan Frost (@efrostee) November 2, 2021

Внимание к Миннеаполису было приковано не столько из-за выборов мэра, сколько из-за того, что на этом голосовании жители могли упразднить полицию. Но в итоге они отказались это делать. За проголосовало только 43%, остальные высказались против. На референдуме рассматривались поправки в устав Миннеаполиса о замене управления полиции на Департамент общественной безопасности (Department of Public Safety).

Соответствующее предложение внесли после гибели чернокожего жителя города Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими. Это произошло весной 2020 года и стало резонансным событием. Миннеаполис превратился в эпицентр общенационального движения за преобразование правоохранительной системы. На улицах городов проходили массовые демонстрации, участники которых призывали распустить полицию.

Атланта ищет новое лицо

По итогам первого тура выборов в Атланте лидирует президент городского совета и демократ Фелиция Мур, она набрала 40,8% голосов, на втором месте политик Андре Дикенс и бывший мэр Касим Рид — 23% и 22,4% соответственно.

Atlanta City Council's Felicia Moore moves to mayoral runoff https://t.co/tOphEM6cf0 via @WSAV — WSAV News 3 (@WSAV) November 3, 2021

Одна из основных проблем в городе — высокий уровень преступности. Мур заявила, что планирует добиваться увеличения количества полицейских. Она также ратует за прозрачность для государственных ведомств, что контрастирует с обвинениями в коррупции против администрации Рида. Интерес к выборам подогрела действующий мэр Кейша Лэнс Боттомс, когда в мае заявила, что не планирует переизбираться на новый срок.

В Атланте в настоящее время наблюдается рост числа убийств. По состоянию на 23 октября их количество выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 58% по сравнению с 2019 годом.

Раскол в Демпартии

Несмотря на лидерство демократов на этих выборах, они показали, что внутри партии наметился серьезный раскол между умеренными членами и более прогрессивными и левыми. Это можно наблюдать на примере противостояния Мишель Ву и Анисы Эссайби Джордж в Бостоне и Индии Уолтон и Байрона Брауна в Буффало. Очевидно, что президент Джо Байден вместе с новым мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом находятся в первой команде.

Голосование за упразднение полиции в Миннеаполисе также показало, что многочисленные митинги в честь Джорджа Флойда и появившееся движение Defund the Police прошли практически бесследно и не привели к существенным реформам в правоохранительных органах. Город мог стать отправной точкой для дальнейших качественных преобразований по всей стране, но жители не проголосовали за это. В других городах и штатах сторонники этих мер также поутихли, а власти, напротив, наращивают финансирование и призывают вернуть уволившихся полицейских, с трудом контролируя выросшее количество преступлений.

Prt Scr twitter.com / @acrider

Результаты выборов в Вирджинии, где к власти пришел республиканец Гленн Янгкин, и усиление позиций консервативной партии в Нью-Джерси говорит об ослаблении демократов на национальном уровне. Свою роль тут сыграло то, что инфраструктурный план Джо Байдена застопорился в Конгрессе и падение рейтинга президента до 42%. Как отмечают эксперты, штат считается лакмусовой бумажкой и показывает общие настроения американцев по всей стране. Все эти факторы могут сказаться негативно для демократов на выборах в 2022 году.