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Путин: испытания подтвердили уникальность российских «Пересветов» и «Авангардов»
Армия
Путин: испытания подтвердили уникальность российских «Пересветов» и «Авангардов»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 3 ноября. Испытания лазерного комплекса «Пересвет» и гиперзвуковой ракетной системы «Авангард» подтвердили уникальность данного вооружения, заявил президент России Владимир Путин.

Выступая в ходе совещания, посвященного вопросам оборонной промышленности, в Сочи, глава государства подчеркнул, что Россия создает оборонные системы, не имеющие в мире аналогов.

«Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий», — сказал он.

Президент подчеркнул, что успехи оборонно-промышленного комплекса позволило расширить возможности российской армии на десятилетия вперед, а также укрепили стратегический паритет.

Ранее президент анонсировал поставки российскому флоту гиперзвуковой ракеты «Циркон». Он также призвал продолжать модернизацию Воздушно-космических сил России, передает телеканал «360».

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