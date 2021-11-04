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Жена Сэма Селезнева показала подросшего наследника Тимофея
Шоу-бизнес
Жена Сэма Селезнева показала подросшего наследника Тимофея
instagram.com  /  @samseleznev

Москва, 4 ноября. Супруга экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Сэма Селезнева Юлия выложила свежее фото его наследника — Тимофея. Мальчик как две капли воды похож на отца, пишет Teleprogramma.pro.

Супружеская чета нечасто выкладывает фотографии сына в Сети. Тимофея запечатлели во время осенней прогулки по парку. Малыша облачили в моднейший бомбер с рукавами на резинке и капюшоном с отороченным мехом. Сходство мальчика с отцом поразительно. 

«Наш Тимоша очень общительный и любознательный мальчик, который просто обожает детские компании, прогулки и любые другие движения. А о своих желаниях заявляет так конкретно, что по взгляду можно понять, что ему это действительно нужно! Ох уж эти глазки!» — написала супруга Сэма Селезнева под снимком.

Тимофей Селезнев появился на свет 20 февраля 2020 года. Он стал первым ребенком 42-летнего Сэма. А Юля уже дважды мать. От предыдущих отношений у нее старшая дочь. 

Жена Сэма Селезнева показала подросшего наследника Тимофея
instagram.com / @jm_rzn

Сэм Селезнев относится к тем участникам «Дома-2», которым после ухода с проекта удалось сохранить хорошую репутацию. Покинув периметр, мужчина стал ведущим шоу про каскадеров и успешно гастролировал с ним по всей стране. В конце 2018 года артист, наконец, женился. Его возлюбленную зовут Юлия, она живет и работает в Рязани. Супруги долгое время не показывали малыша, а теперь открыто демонстрируют его первые шаги, слова и другие достижения. 

«Сын у нас получился просто идеальным! Очень похож на меня и внешне, и телосложением. Но жена тоже внесла свою лепту: малыш получился светленьким. Он у нас довольно спокойный», — в беседе с журналистами заявлял счастливый отец.

Ранее сообщалось, как звезда реалити-шоу Александр Гобозов в очередной раз покинул площадку шоу.

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