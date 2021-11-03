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Путин: ВМФ РФ получит на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон» в 2022 году
Армия
Путин: ВМФ РФ получит на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон» в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Сочи, 3 ноября. Президент России Владимир Путин во время своего выступления на оборонном совещании в Сочи отметил, что уже подходят к концу испытания новой гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

Российские специалисты практически завершили все необходимые работы, со следующего года боеприпас сможет поступить на вооружение ВМФ РФ. Также глава государства отметил, что Москва на десятилетия вперед обеспечила высокий уровень безопасности страны благодаря самым современным и передовым разработкам в сфере вооружения.

«Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил, на многие годы, даже десятилетия, обеспечило высокий уровень военной безопасности России», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Циркон» успешно прошла летные испытания с многоцелевого фрегата «Адмирал Горшков». Последний пуск снаряда с надводного носителя прошел в июле 2021 года.

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