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Путин: разработка передовых вооружений обеспечила высокий уровень безопасности России
Армия
Путин: разработка передовых вооружений обеспечила высокий уровень безопасности России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 3 ноября. Россия смогла на десятилетия обеспечить высокий уровень своей безопасности благодаря разработке передовых вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин на оборонном совещании в Сочи.

По его словам, лазерное, гиперзвуковое, кинетическое и другое вооружение, созданное в России, не имеет аналогов в мире. Их разработка стала настоящим прорывом в области военных технологий.

Ранее российский лидер также отметил, что военнослужащие ВС РФ научились отражать атаки беспилотных летательных аппаратов. По его словам, эффективность обороны Вооруженных сил РФ находится на высоком уровне.

Владимир Путин предложил активно внедрять перспективные технологии, включая искусственный интеллект. Известно, что вскоре российский флот получит на вооружение дроны-камикадзе для защиты морских границ страны.

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