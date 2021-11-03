Экс-теннисистка Шуай Пэн обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии

Пекин, 3 ноября. Двукратная чемпионка турниров Большого шлема в парных разрядах Шуай Пэн обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Откровением она поделилась на своей странице в соцсети Weibo, но вскоре пост был удален.

В своем посте 35-летняя экс-спортсменка заявила, что чиновник напал на нее десять лет назад, когда служил в Комитете КПК в Тяньцзине. Долгое время Шуай Пэн и бывший вице-премьер не виделись.

Три года назад они снова встретились. Тогда мужчина уже покинул свой пост. Бывший чиновник пригласил экс-спортсменку поиграть в теннис с ним и его женой, а затем позвал ее на ужин. Шуай Пэн согласилась, но вечером мужчина заставил ее вступить с ним в интимную связь. В итоге роман экс-теннисистки с Чжаном Гаоли продолжался до недавнего времени.

Шуай Пэн призналась, что не сможет предоставить доказательства ее связи с мужчиной. По ее словам, он опасался, что девушка может записать их встречи, и предпринял меры, передает New York Times.

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