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Медиагруппа «Патриот» и «Роспатриотцентр» объявили о начале сотрудничества

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 16:46
Политика
Медиагруппа «Патриот» и «Роспатриотцентр» объявили о начале сотрудничества
mediapatriot.ru  /  Медиагруппа «Патриот»

Санкт-Петербург, 3 ноября. Медиагруппа «Патриот» начала сотрудничество с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр).

Как отметил глава холдинговой компании Николай Столярчук, вместе с «Роспатриотцентром» удастся работать над интересными патриотическими проектами, которые укрепят и умножат корневую силу Родины. По его словам, поддержание патриотизма является задачей государственной важности, а уверенно двигаться вперед можно только при условии опоры на сильное и патриотическое общество.

Глава «Роспатриотцентра» Наталия Мандрова рассказала, что организация на протяжении пяти лет занимается комплексным развитием и сопровождением всех видов деятельности по патриотическому воспитанию и популяризации волонтерства в России. Сейчас важно формировать понимание у современной аудитории, что такое патриотизм в мирное время, и неустанно напоминать, какой ценой дались нашим предкам победы предыдущих десятилетий, как важно помнить о героическом прошлом нашей страны, говорит она.

«Уверена, что информационное партнерство с медиагруппой "Патриот" — это возможность усилить эффективность достижения наших общих целей по патриотическому воспитанию граждан, и мы рады начать совместную работу», — подытожила Наталия Мандрова.

В сентябре 2021 года Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с изданием «Первоисточник».

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патриот роспатриотцентр Николай Столярчук
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