Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 18:16
18:13
Происшествия
Мошенник несколько лет выманивал деньги у пожилой жительницы Йошкар-Олы
18:12
Общество
Тяжелая техника начала очищать реки Ялты от накопившегося мусора в июньский потоп
18:11
Экономика
Компания IKEA готовится к повышению цен
18:09
Происшествия
Адвокаты Дудя обжаловали штраф по делу о пропаганде наркотиков
18:08
Происшествия
Житель Волгограда попытался ограбить магазин с младенцем на руках
18:08
Общество
Бывшая девушка Oxxxymiron обвинила его в изменах и связи с несовершеннолетней
18:06
Происшествия
Подросток выпал из окна горящей квартиры в подмосковном Дзержинском и остался жив
18:02
Происшествия
Спасатели нашли останки всех погибших при крушении Ан-12 под Иркутском
18:02
Экономика
Британские производители вынуждены отправлять мясо на разделку в ЕС из-за дефицита рабочих
18:01
Весь мир
Конфликты на фоне глобального потепления: как Сомали переживает изменение климата
Все новости

Захарова: Лавров в ближайшее время не примет участие во встрече «нормандского формата»
Политика
Захарова: Лавров в ближайшее время не примет участие во встрече «нормандского формата»
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 3 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров из-за рабочего графика в ближайшее время не сможет принять участие в возможной встрече «нормандского формата», заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Помимо этого официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Москва до сих пор не получила реакции на предложения страны об итоговом документе потенциальной встречи лидеров стран «нормандского формата». Соответствующее заявление Захарова сделала во время брифинга.

«Есть ли реакции на наши наработки? Также негативный ответ — реакции на него мы не получили», — подчеркнула дипломат.

Ранее Лавров рассказал, что Российская Федерация не пытается уйти от встречи в рамках «нормандского формата». По словам министра иностранных дел, именно Украина ничего не сделала для выполнения договоренностей по Донбассу.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова: Лавров в ближайшее время не примет участие во встрече «нормандского формата»
лавров захарова мид рф
Комментировать