Захарова: Лавров в ближайшее время не примет участие во встрече «нормандского формата»

Москва, 3 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров из-за рабочего графика в ближайшее время не сможет принять участие в возможной встрече «нормандского формата», заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Помимо этого официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Москва до сих пор не получила реакции на предложения страны об итоговом документе потенциальной встречи лидеров стран «нормандского формата». Соответствующее заявление Захарова сделала во время брифинга.

«Есть ли реакции на наши наработки? Также негативный ответ — реакции на него мы не получили», — подчеркнула дипломат.

Ранее Лавров рассказал, что Российская Федерация не пытается уйти от встречи в рамках «нормандского формата». По словам министра иностранных дел, именно Украина ничего не сделала для выполнения договоренностей по Донбассу.