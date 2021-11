Мексика получила рекордное количество запросов на убежище

Мехико, 3 ноября. Правительство Мексики получило рекордное количество запросов на получение убежища с начала 2021 года. Об этом сообщает Комиссия по помощи беженцам Мексики (COMAR).

США не являются единственной страной, где показатели миграции бьют рекорды. Ситуация в Мексике указывает на то, что задержания на северной границе не отражают всю картину и поток людей с юга региона на север затрагивает многие другие государства.

