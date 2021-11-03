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Мексика получила рекордное количество запросов на убежище
Весь мир
Мексика получила рекордное количество запросов на убежище
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Мехико, 3 ноября. Правительство Мексики получило рекордное количество запросов на получение убежища с начала 2021 года. Об этом сообщает Комиссия по помощи беженцам Мексики (COMAR).

США не являются единственной страной, где показатели миграции бьют рекорды. Ситуация в Мексике указывает на то, что задержания на северной границе не отражают всю картину и поток людей с юга региона на север затрагивает многие другие государства.

По данным COMAR, за последние 10 месяцев более 108 тысяч человек запросили убежище в Мексике — на 73% больше, чем за тот же период в 2019 году, и на 81% больше, чем при правительстве Пеньи Ньето в 2013–2018 годах. Больше всего таких обращений поступило со стороны граждан Гаити и Гондураса. После них в списке идут кубинцы, сальвадорцы и венесуэльцы.

По словам представителя Северного приграничного колледжа Родольфо Куса Пинейро, рост запросов на получение легального статуса в Мексике вызван в первую очередь отказом властей США открывать свою систему предоставления убежищ. Он добавил, что Правительство Мексики вынуждено принимать многих мигрантов несмотря на ограниченные возможности. Кроме того, многие граждане Бразилии и Чили, обратившиеся за помощью, являются гаитянами, чьи семьи отправились в южноамериканские страны после землетрясения в 2010 году.

Караван мигрантов

Караван, состоящий примерно из четырех тыс. мигрантов, медленно продвигается на юге Мексики. Власти страны испытывают сильное давление со стороны Правительства США, которое требует остановить беженцев. Ранее Национальный институт миграции предложил мексиканские гуманитарные визы, которые позволят беженцам остаться в стране. Многие люди отклонили предложение властей, так как в случае получения этого типа разрешения на въезд они были бы подвержены риску депортации.

Мексика получила рекордное количество запросов на убежище
Федеральное агентство новостей /

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беженцы гаити мексика гондурас
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