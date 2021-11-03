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Захарова в ответ на критику Байдена заявила о выполнении Россией обязательств по климату
Политика
Захарова в ответ на критику Байдена заявила о выполнении Россией обязательств по климату
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 3 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выпад президента США Джо Байдена о «горящей тундре» в России.

Ранее Байден заявил, что Россия якобы ничего не делает с «горящей тундрой», а ее отказ от очного присутствия на экологическом саммите в Глазго привел к потере способности влиять на людей во всем мире. Как отметила Захарова, Россия выполняет все обязательства.

«РФ, в отличие от США, выполняет свои международные обязательства в сфере борьбы с изменением климата», — подчеркнула спикер ведомства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не согласна с заявлением Байдена будто лидер России Владимир Путин ничего не делает по климату. При встрече с американским коллегой у российского президента будет возможность рассказать, что Москва делает по вопросу климата.

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