Захарова в ответ на критику Байдена заявила о выполнении Россией обязательств по климату

Москва, 3 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выпад президента США Джо Байдена о «горящей тундре» в России.

Ранее Байден заявил, что Россия якобы ничего не делает с «горящей тундрой», а ее отказ от очного присутствия на экологическом саммите в Глазго привел к потере способности влиять на людей во всем мире. Как отметила Захарова, Россия выполняет все обязательства.

«РФ, в отличие от США, выполняет свои международные обязательства в сфере борьбы с изменением климата», — подчеркнула спикер ведомства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не согласна с заявлением Байдена будто лидер России Владимир Путин ничего не делает по климату. При встрече с американским коллегой у российского президента будет возможность рассказать, что Москва делает по вопросу климата.