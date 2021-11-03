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Минэкономики ФРГ заявило, что не знает о прекращении прокачки газа через «Ямал — Европу»

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 16:29
Экономика
Минэкономики ФРГ заявило, что не знает о прекращении прокачки газа через «Ямал — Европу»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Берлин, 3 ноября. Министерство экономики и энергетики ФРГ не располагает информацией о прекращении прокачки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа», заявила представитель ведомства Беате Барон.

Вероятно, речь идет о направлении потока голубого топлива, который проходит не с востока на запад, как обычно, а с запада на восток, отметила чиновница. Другой информации пока не приводится.

«Но у нас нет собственной информации, вам нужно обратиться к оператору трубопроводной сети или к компаниям, торгующим газом на рынке», — добавила Барон.

Цены на газ для потребителей в Германии, тем временем, растут. Так, с августа текущего года почти 100 компаний, обслуживающих домохозяйства в республике, поднимают тарифы более чем в два раза. Таким образом, траты семей в стране на коммунальные услуги могут составить 263 евро.

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