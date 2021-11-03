Минэкономики ФРГ: процесс сертификации «Северного потока — 2» продолжается

Берлин, 3 ноября. Процесс сертификации российского проекта «СП-2» продолжается. Такое заявление сделали в Минэкономики ФРГ.

Даты окончания процедуры в настоящий момент нет, отметили в ведомстве.

Газопровод «Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа на рынок ЕС. Строительство магистрали завершилось 10 сентября 2021 года. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Ввод в эксплуатацию трубопровода «СП-2» может затянуться до 8 мая 2022 года. Такое заявление ранее появилось в статье американского агентства Bloomberg. Именно столько времени власти Германии и Европейского союза вправе использовать для рассмотрения вопроса сертификации проекта, согласно правовым нормам.