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Сбежавшая от локдауна Собчак назвала себя счастливой

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 16:22
Шоу-бизнес
Сбежавшая от локдауна Собчак назвала себя счастливой
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Рим, 3 ноября. Известная российская телеведущая Ксения Собчак отказалась проводить нерабочую неделю дома, вместо этого она решила устроить себе отпуск в Италии. Звезда поделилась красочными снимками с отдыха.

В России неделя с 30 октября по 7 ноября официально объявлена нерабочей из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Однако не все согласились с предписанием остаться дома. Собчак заявила, что некоторое время назад привилась сразу двумя вакцинами, поэтому беспрепятственно может путешествовать по Европе.

Журналистка рассказала своим подписчикам перед отлетом, что не понимает, почему места общественного питания вынужденно закрывают, а общественный транспорт продолжит свою работу. Ведущая решила сбежать от локдауна — собрала вещи и вместе с близкими уехала в Италию.

После непродолжительного времени в Европе журналистка призналась, что по-настоящему счастлива. Собчак выложила фотографию, на которой позирует в сером спортивном костюме и забавной шапке с длинными ушами.

«Счастлива в Риме», — подписала пост ведущая YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Ранее стало известно, что телезвезда решила уехать из России в свой день рождения, поскольку у нее совершенно нет настроения отмечать праздник. По ее словам, всему виной смертельное ДТП, в которое она попала под Сочи. В недавнем откровенном интервью для программы «Пусть говорят» Собчак призналась, что старается помогать участникам страшной аварии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сбежавшая от локдауна Собчак назвала себя счастливой
собчак звезды локдаун
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