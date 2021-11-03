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Отец Бритни Спирс обратился в суд с требованием прекратить его опеку над певицей
Шоу-бизнес
Отец Бритни Спирс обратился в суд с требованием прекратить его опеку над певицей
instagram.com  /  @britneyspears

Вашингтон, 3 ноября. Отец певицы Бритни Спирс Джеймс обратился в суд с требованием незамедлительно прекратить опеку над дочерью. Об этом сообщил телеканал Fox со ссылкой на судебные документы.

Как указано в материалах, отец певицы не видит причин для продолжения опекунства над 39-летней артисткой. Джеймс Спирс уже направил обращение в суд, «чтобы прекратить опеку и предложил оговорить ее немедленное прекращение без оговорок и исключений».

Бритни Спирс была под опекой отца с 2008 года. Все это время артистка продолжала работать, пока родитель контролировал ее финансы и личную жизнь. По словам знаменитости, она не могла стать матерью, поскольку отец вынудил ее установить спираль. Кроме этого, Джеймса Спирс заподозрили в присвоении себе миллионов дочери.

Несмотря на все сложности, Бритни Спирс удалось добиться шанса на выход из-под опеки отца. Кроме того, уже в конце года она отправится под венец со своим возлюбленным.

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