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Тренер Жулин предложил добавлять Туктамышевой и другим фигуристкам баллы за возраст
Спорт
Тренер Жулин предложил добавлять Туктамышевой и другим фигуристкам баллы за возраст
TACC  /  Шарифулин Валерий

Москва, 3 ноября. Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, как можно мотивировать спортсменок старшего возраста на участие престижных соревнованиях, одновременно поощряя их.

Мнением бывший спортсмен поделился после блистательного выступления 24-летней Елизаветы Туктамышевой на Гран-при Канады. На первенстве россиянка уступила лишь 15-летней Камиле Валиевой, которая побила сразу два мировых рекорда.

«В 17 лет добавлять фигуристке один балл, в 18 — два и так далее. Потому что тело меняется с возрастом. Думаю, такая система будет мотивировать спортсменок продолжать карьеры. Туктамышева не получала такого бонуса, поэтому заслуживает большого уважения. Елизавета прекрасно выступила с двумя тройными акселями в произвольной», - слова наставника приводит Sputnik в Японии.

Жулин отметил, что не многие 15-летние фигуристки могут справиться со сложнейшими элементам, которые Туктамышева без ошибок выполняет на льду. Он считает, что россиянка является примером для других спортсменов.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила успех россиянок на первенстве в Канаде. Она подчеркнула, что фигуристки из России катаются безошибочно и изумительно.

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фигурное катание жулин туктамышева
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