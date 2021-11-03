Мать убитого в ЦАР ребенка: Миротворцы ООН сбили мою дочь, убрали тело с дороги и уехали

В понедельник, 1 ноября, египетский контингент многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) проник на территорию резиденции президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. Миротворцы попытались провести несанкционированную съемку объекта, что запрещено законом страны.

Они проигнорировали требования военнослужащих правительственных сил (FACA) и попытались скрыться с места преступления. Водитель машины МИНУСКА вылетел за пределы территории комплекса на полном ходу и сбил ребенка. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Специальные корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей Александр Васильев и Александр Рычков встретились с матерью погибшей и узнали подробности трагедии, унесшей жизнь юной центральноафриканки.

Хронология событий

Миротворцы ООН на регулярной основе нарушают законодательство Центральноафриканской Республики. Дипломатическая неприкосновенность дает «голубым каскам» чувство безнаказанности, в связи с чем они не боятся ответственности за совершенные преступления.

Ранее министерство обороны ЦАР запустило горячую линию «1320». Обращаясь по этому номеру, люди могли сообщать о нападениях радикалов. Однако анализ поступивших сообщений показал, что большая часть вызовов связана с бесчинствами миротворцев.

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

Погибшую возле президентского дворца девочку звали Люмьер, ей было 15 лет. Убитая горем мать ребенка Адель Диалло Мирей рассказала корреспондентам ФАН подробности смертельной аварии:

«Я отправила детей на прогулку: девочек пятнадцати и двенадцати лет, а еще десятилетнего мальчика. Когда они возвращались домой, увидели белых людей на машинах, которые ехали одна за другой. Колонна проехала, но за ней оставался автобус, откуда производилась съемка. Детям это показалось увлекательным. Они должны были уйти, но остались, чтобы посмотреть. Их заинтересовало происходящее. Вскоре бойцы из национальной гвардии начали спорить с людьми из машины с надписью ООН. Солдаты FACA говорили, что нельзя снимать дом президента. Начались споры, а потом раздались выстрелы».

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

По словам женщины, «голубые каски» не предприняли ни малейшей попытки помочь пострадавшему ребенку:

«Дети упали на землю, но поскольку Люмьер очень испугалась, она побежала вперед. Выскочившая на скорости машина ее сбила и протащила по асфальту. Это сделали миротворцы ООН. Они вышли, убрали тело с дороги, потом сели в машину и уехали. Очень быстро скрылись. В это время раздавались выстрелы из оружия. ДТП оказалось смертельным, моя дочь погибла прямо на месте. Вот так все и было».

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

Невосполнимая утрата

Женщина рассказала, что ее дочь считали одаренным ребенком. Она ходила на занятия в частную школу, большая часть выпускников которой поступают в престижные университеты.

«Моя дочь училась в институте Габриэле Пеу в третьем классе. Она была одной из лучших учениц. Я называла ее свет мудрости. Люмьер была умненькой девочкой, и вот я ее потеряла. Для детей я и мама, и папа. Воспитываю их одна. Такая неожиданная и жестокая смерть… Я не нахожу себе места. Не могу оставаться в доме. Двое других малышей тоже испугались. Они получили сильную психологическую травму. На их глазах умирала сестра. А я, как мать, чувствую, что меня будто ножом зарезали. Я бросила все, чтобы прибежать туда. Моя дочь была моим будущим. В Африке дети, а в особенности девочки — самое ценное, что у нас есть», — говорила сквозь слезы Адель Мирей.

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

Мать Люмьер рассказала, как тяжело воспитывать детей в условиях вооруженного конфликта, годами сохранявшегося на территории ЦАР:

«Я обожаю свою дочь, я ее нежно люблю. Я родила ее в страданиях и с трудом растила. Иногда мы не ели целую неделю, чтобы Люмьер продолжала учиться. Приходилось экономить деньги на всем. И когда я увидела ее тело, это невозможно вынести… Она вышла купить листьев маниоки, чтобы мы поели, но не вернулась домой».

Пустые обещания

После трагедии возле президентской резиденции руководство МИНУСКА выступило со стандартным заявлением. Каждый инцидент, связанный с миротворцами, завершается обещаниями, что по факту происшествия произведут расследование и накажут виновных.

Однако до сих пор ни один сотрудник миссии ООН не ответил за преступления, совершенные на территории ЦАР. Неоднократно выяснялось, что начальство закрывает глаза на правонарушения подопечных.

«Руководство МИНУСКА говорит, что они проводят расследование, чтобы проверить, правда ли то, что об этом рассказывают. То есть они буквально так и сказали, что хотят выяснить, говорю ли я и мои дети им правду! Добавили, что им очень жаль и принесли соболезнования. Взяли наш номер, обещали вызвать, когда появится информация. После семейного совета дяди моей дочери будут подавать запросы премьер-министру, прокурору и всем, кому смогут. Я бедная мать, и поэтому не знаю, что вообще нужно делать в таких случаях», — пожаловалась Адель Мирей.

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

Женщина не знает, можно ли верить обещаниям начальства миссии ООН. Предыдущие аварии со смертельным исходом не завершились торжеством справедливости. Виновники ДТП, в которых погибли невинные жители, до сих пор находятся на свободе и продолжают работать в Центральноафриканской Республике.

«Мне не хватает слов… Я встречусь со своей дочерью на небесах. Могу ли я еще родить ребенка? Даже если и рожу, разве он будет такой, как она? Это очень тяжело», — поделилась убитая горем женщина.

Не должно родителям хоронить детей

Трагедия в очередной раз продемонстрировала истинное отношение сотрудников МИНУСКА к населению ЦАР. Люди, отправившиеся в африканскую страну защищать мир и порядок, сами стали причиной хаоса и страданий местных жителей.

Остается надеяться, что данный случай получит необходимую огласку и станет первым инцидентом, виновники которого ответят за содеянное перед судом. Смертельные аварии, устроенные миротворцами ООН, исчисляются десятками. И за каждой из них скрывается личная драма.

Особенно страшно, когда в результате халатности и бессердечности «голубых касок» гибнут несовершеннолетние центральноафриканцы. Потому что родители не должны хоронить детей.