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Шугалей назвал закономерным решение Алжира отказаться от французского языка

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 16:22
Весь мир
Шугалей назвал закономерным решение Алжира отказаться от французского языка
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 3 ноября. Запрет на использование французского языка как государственного в Алжире — последовательная реакция на неоколониальную политику Франции, считает президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

В АНДР с 1 ноября вступил в силу приказ президента Абдельмаджида Теббуна об отказе от французского языка. Это касается как всех министерств, так и госучреждений. По мнению главы ФЗНЦ североафриканская держава таким образом показала, что больше не станет терпеть гегемонию Парижа.

 «Алжир очевидно устал от давления Франции, которая ведет себя на сегодняшний день как метрополия, хотя давно таковой не является», - заявил он.

Социолог ответил, что Елисейский дворец придерживается неоколониальной политики по отношению к африканским странам, среди которых Мали, Тунис, Алжир и другие.

«Он считает, что может использовать ресурсы этих стран как свои собственные и не собирается перестраивать отношения на партнерские, что, разумеется, не устраивает руководство этих держав», - добавил Шугалей.

Он подчеркнул, что действия Франции по отношению к Алжиру являются вмешательством во внутренние дела страны.

«Это недопустимо. Макрон своими словами лишний раз подтвердил истинное отношение Парижа к африканским государствам, и реакция на это закономерна», - отметил глава ФЗНЦ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Алжир управляется военно-политической системой с официальной историей, основанной не на правде, а на ненависти к Парижу. Так он поставил под сомнение существование нации до колониализма, ведь АНДР обрела независимость лишь в 1962 году.

Высказывания французского лидера привели к отзыву африканского посла, а также запрету военным самолетам Парижа находится над территорией государства.

«Алжир уже много лет является суверенной страной, имеющей право на равное и справедливое отношение со стороны других государств. Позиция Франции в данном случае ошибочна и не обоснована», - подытожил Максим Шугалей.

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