Захарова обвинила американские СМИ в распространении фейков о ВС РФ у «границ» Украины

Москва, 3 ноября. Американская пресса совершила попытку дискредитировать Россию за счет фейковой информационной кампании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала материал Politico. Журналисты издания утверждали, что Россия якобы перебрасывает к украинской границе бронетехнику. Свои доводы они подкрепили спутниковыми снимками танковых подразделений ВС РФ. При этом авторы не скрывали, что фото сделаны в Смоленской области, которая вообще не граничит с Украиной.

Захарова подвергла американскую прессу критике. По ее словам, материал Politico является фейковой кампанией, направленной против Москвы.

Ранее ситуацию также оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он порекомендовал не тратить время на подобные некачественные вбросы.