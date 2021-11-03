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Захарова обвинила американские СМИ в распространении фейков о ВС РФ у «границ» Украины
Армия
Захарова обвинила американские СМИ в распространении фейков о ВС РФ у «границ» Украины
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 3 ноября. Американская пресса совершила попытку дискредитировать Россию за счет фейковой информационной кампании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала материал Politico. Журналисты издания утверждали, что Россия якобы перебрасывает к украинской границе бронетехнику. Свои доводы они подкрепили спутниковыми снимками танковых подразделений ВС РФ. При этом авторы не скрывали, что фото сделаны в Смоленской области, которая вообще не граничит с Украиной.

Захарова подвергла американскую прессу критике. По ее словам, материал Politico является фейковой кампанией, направленной против Москвы.

Ранее ситуацию также оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он порекомендовал не тратить время на подобные некачественные вбросы.

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Все новости / Армия / Захарова обвинила американские СМИ в распространении фейков о ВС РФ у «границ» Украины
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