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Инспектор СИЗО в Карелии спас 92-летнюю бабушку от холода

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 16:05
Общество
Инспектор СИЗО в Карелии спас 92-летнюю бабушку от холода
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Петрозаводск, 3 ноября. Младший инспектор следственного изолятора в Карелии Вадим Дубов помог местной 92-летней пенсионерке спастись от холода.

Сотрудник дежурной службы откликнулся на призыв волонтеров о помощи одинокой жительнице деревни Идель Сегежского района Анне Турковой. Бабушка замерзала в частном доме без дров — самостоятельно сделать березовые заготовки она не могла.

Вадим, проживая в том же населенном пункте, находился на выходном и решил помочь бабушке. Совместно с волонтерами мужчина приехал к дому односельчанки, распилил деревья, затем расколол их на дрова и убрал в сарай. Кроме того, помощники натаскали бабушке воды из колодца.

Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС обнаружили на заснеженной трассе «Пермь-Екатеринбург» семью из четырех человек и оказали им помощь. В машине был отец с двумя детьми трех и четырех лет, а также их 60-летняя бабушка.

 

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