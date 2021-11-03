Кедми: новые оборонные системы России обезоружили стратегические силы США

Москва, 3 ноября. Российские военные уже в скором времени получат новейшие зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей», что станет абсолютным успехом государственной оборонной программы, заявил политолог Яков Кедми.

По его словам, в последние годы президент России Владимир Путин делал значительную ставку на создание надежного и масштабного щита для своей страны. Сегодня можно с уверенностью сказать, что работа дала весомые плоды. Решительный ход главы государства обезоружил стратегические силы США, уверен Кедми.

«В ближайшее время на вооружение будут поставлены системы С-500, так заканчивается становление системы противоракетной и противовоздушной обороны России. Многолетняя программа обороны от всех видов ракет закончена на всех уровнях. Россия защищена от всех видов угроз», — заметил эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кедми подчеркнул, что речь идет об атаках с применением авиации и ракет. Более того, Россия защищена от гиперзвуковых боеприпасов, которые в Соединенных Штатах только разрабатывают. На этом фоне политолог указал на абсолютную беспомощность американских военных.

Ранее аналитик также заявлял, что Россия смогла оставить США без защиты благодаря ракетным комплексам «Сармат». Данные системы поступят на вооружение уже в 2022 году, передает телеканал «360».