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Кабмин ввел ограничение на экспорт азотных удобрений
Экономика
Кабмин ввел ограничение на экспорт азотных удобрений
pixabay.com

Москва, 3 ноября. Правительство России вводит ограничение на вывоз азотных удобрений сроком на полгода. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Рост цен на природный газ спровоцировал негативные последствия на мировых рынках. Это, в свою очередь, способно транслироваться и на РФ.

«Чтобы избежать этого, правительство по поручению президента приняло ряд мер», — сообщил глава Кабинета министров.

В структуре производства азотных минеральных удобрений значительную долю занимает стоимость газа — с ее ростом они неизбежно дорожают. За границей профильные предприятия уже закрываются. Чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке России и, как следствие, повышения цен на продовольствие, потребовалось ввести временное ограничение на вывоз этой продукции, объяснил Мишустин.

Российские власти могут зафиксировать цены на минеральные удобрения на всю весеннюю посевную кампанию в 2022 году. Об этом ранее сообщил источник в правительстве.

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