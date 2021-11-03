Зеленский предложил назначить Алексея Резникова министром обороны Украины

Киев, 3 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначит министром обороны страны Алексея Резникова, занимавшего ранее пост вице-премьера государства. Зеленский внес соответствующий проект постановления.

Андрея Тарана сняли с поста главы минобороны Украины 3 ноября. Он подал заявление об отставке в Раду в минувший вторник, 2 ноября.

«Проект постановления о назначении Резникова А.Ю. министром обороны Украины», — говорится на сайте парламента.

Стоить отметить, что отставку Тарана поддержало большинство депутатов, поэтому по итогам голосования было принято решение об увольнении. Он возглавлял украинское военное ведомство с 4 марта 2020 года.