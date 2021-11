Канада планирует сократить выбросы метана на 75% к 2030 году

Оттава, 3 ноября. Либеральное правительство Канады во главе с Джастином Трюдо, чья цель по сокращению выбросов парниковых газов сталкивается с оппозицией, все равно планирует расширить свои климатические обязательства. Об этом сообщил глава государства на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго.

Canada is now the first major oil- and gas-producing nation that is moving to cap oil and gas sector emissions and ensuring they decline at a pace and scale that is needed to achieve net-zero by 2050. At #COP26 today, I urged other major oil- and gas-producing nations to join us. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 2, 2021

Трюдо уже заявлял, что Канада намерена к 2030 году сократить выбросы двуокиси углерода на 40–45% ниже показателей 2005 года. Оппозиция неоднократно подчеркивала, что достижение этой цели является настоящим вызовом для страны, учитывая масштабы требуемых изменений. Однако 2 ноября премьер-министр объявил о том, что его правительство намерено сократить выбросы метана в нефтегазовом секторе по меньшей мере на 75% к 2030 году. Таким образом, Канада стала первой страной в мире, взявшей на себя такие обязательства.

Just announced: We’ve committed to reducing methane emissions in the oil and gas sector by at least 75% by 2030. And as the first country to make this commitment, we’re calling on other energy producers to join us in doing what’s needed to tackle methane emissions now. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 2, 2021

Трюдо сделал вопрос глобального потепления приоритетной задачей своего правительства со вступления в должность в 2015 году. В сентябре он обещал немедленно сократить выбросы в нефтегазовом секторе и ввести целевые показатели с 2025 года.

Standing in front of a UN flag, Trudeau announces he will cap Canadian oil & gas production, and then phase it out. It’s a speech that will be well-received by the world’s other oil-producers, Russia and OPEC dictatorships. They can’t believe their luck. pic.twitter.com/s4cCOQiru7 — Ezra Levant ???? (@ezralevant) November 1, 2021

После неудовлетворительных результатов досрочных выборов, с помощью которых премьер-министр рассчитывал получить большинство мест в парламенте, некоторые прогрессивные избиратели разочарованы в экологической политике Трюдо. При этом энергетические компании и их политические союзники в провинции Альберта жалуются на то, что нынешние целевые показатели практически недостижимы. Канада занимает четвертое место в мире среди производителей нефти, а уровень выбросов углекислого газа в стране является одним из самых высоких.