Во Владимирской области скорую помощь усилят студентами и волонтерами

Владимир, 3 ноября. В областном центре необходимо организовать не менее 25 выездных бригад скорой помощи. Вопросы их создания обсуждались на встрече директора департамента здравоохранения Владимирской области Константина Баранова с руководством и коллективом станции скорой медицинской помощи, сообщают «Владимирские ведомости». Поручение увеличить количество выездных бригад дал по итогам визита в город министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В день его приезда населенный пункт с 350-тысячным населением обслуживали всего 17 бригад.

Обсудив с коллективом сложившуюся ситуацию, Константин Баранов распорядился привлечь для работы в скорой помощи выпускников Владимирского базового медицинского колледжа. В ближайшее время двадцать медиков пройдут аккредитацию и получат право работать фельдшерами. Также рассматривается вопрос о привлечении студентов старшего курса медицинского колледжа.

«Они могли бы работать на скорой в качестве практикантов, причем не только в дневное, но и в ночное время», — сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

По словам главы медицинского ведомства, студенты-практиканты не будут оставлены один на один с пациентами. Рядом будут трудиться опытные коллеги-наставники. Это станет для будущих молодых специалистов настоящим посвящением в профессию и хорошей школой жизни.

Кроме того, областной департамент здравоохранения рассматривает возможность привлечения к работе на станции скорой помощи и волонтеров. Они могли бы помогать медикам при перемещении пациента до автомобиля, а затем до медицинского учреждения.

Ранее ФАН рассказывал о законопроекте, рассмотренном в Волгоградской областной думе. По нему работники скорой помощи будут получать бесплатные земельные участки для строительства домов.