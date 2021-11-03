Бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Гудин умер на 70-м году жизни

Москва, 3 ноября. Бывший главный тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин умер в возрасте 69 лет. Новость об этом сообщили в Союзе конькобежцев России.

Причина смерти известного тренера пока не разглашается. Союз принес свои соболезнования родным и близким покойного, а также его ученикам и коллегам. Церемония прощания с Гудиным будет проходить 5 ноября в Москве.

«Ушел из жизни заслуженный тренер России, бывший главный тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Васильевич Гудин. За годы тренерской работы Николай Васильевич дал путь в большой спорт многим ученикам, в том числе олимпийской чемпионке Светлане Бажановой и призеру чемпионата мира Вадиму Саютину», — сообщили на официальной странице Союза в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее стало известно о смерти известного диктора Игоря Кириллова. Церемония прощания с ним проходила на Новодевичьем кладбище. Принять участие в траурном событии смогли лишь близкие и родные покойного.