Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 16:45
16:40
Политика
Захарова: Лавров в ближайшее время не примет участие во встрече «нормандского формата»
16:39
Происшествия
Первое видео с места крушения Ан-12 под Иркутском появилось в Сети
16:39
Происшествия
Эксплуатировавшая рухнувший под Иркутском Ан-12 авиакомпания располагала 16 самолетами
16:35
Политика
Захарова в ответ на критику Байдена заявила о выполнении Россией обязательств по климату
16:34
Происшествия
Жительница поселка под Иркутском рассказала о сильной пурге во время крушения Ан-12
16:34
Общество
Жительницу Ростовской области наградили медалью МЧС за спасение жизни
16:33
Происшествия
Прокуратура инициировала проверку по факту задержки вылета самолета в Мурманске
16:32
Общество
Психолог Хорс предложил эффективный способ справиться со стрессом
16:29
Экономика
Минэкономики ФРГ заявило, что не знает о прекращении прокачки газа через «Ямал — Европу»
16:28
Происшествия
Останки пяти погибших нашли на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
Все новости

Нехватка водителей привела к подорожанию автоперевозок между РФ и Европой

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 15:49
Экономика
Нехватка водителей привела к подорожанию автоперевозок между РФ и Европой
com-trans.net

Москва, 3 ноября. Стоимость автоперевозок между Россией и ЕС в октябре увеличилась на 10-30%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Наиболее заметно растут в цене перевозки опасных грузов и товаров, для которых требуется транспортировка в изотермическом кузове, отметил глава отдела продаж направления «Европейская логистика» компании «Даксер» Максим Косенков.

Подорожанию поспособствовали растущий дефицит водителей и машин, проблемы с документами и пробки на дорогах. Также роль сыграл скачок спроса под угрозой риска новых антиковидных ограничений.

Нехватка водителей обусловлена «старением» профессии и уходом кадров в сегмент доставки из интернет-магазинов, объяснил руководитель по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми организациями ГК «Деловые линии» Евгений Уткин. Ощутим и дефицит самого транспорта в связи с ростом числа заказов, который не могут закрыть заводы-производители, добавил он.

Грузооборот всех видов транспорта вырос в России. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Нехватка водителей привела к подорожанию автоперевозок между РФ и Европой
водители пандемия автоперевозки
Комментировать