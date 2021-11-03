Нехватка водителей привела к подорожанию автоперевозок между РФ и Европой

Москва, 3 ноября. Стоимость автоперевозок между Россией и ЕС в октябре увеличилась на 10-30%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Наиболее заметно растут в цене перевозки опасных грузов и товаров, для которых требуется транспортировка в изотермическом кузове, отметил глава отдела продаж направления «Европейская логистика» компании «Даксер» Максим Косенков.

Подорожанию поспособствовали растущий дефицит водителей и машин, проблемы с документами и пробки на дорогах. Также роль сыграл скачок спроса под угрозой риска новых антиковидных ограничений.

Нехватка водителей обусловлена «старением» профессии и уходом кадров в сегмент доставки из интернет-магазинов, объяснил руководитель по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми организациями ГК «Деловые линии» Евгений Уткин. Ощутим и дефицит самого транспорта в связи с ростом числа заказов, который не могут закрыть заводы-производители, добавил он.

Грузооборот всех видов транспорта вырос в России. Об этом свидетельствуют данные Росстата.