Газовые котировки в Европе превысили 900 долларов за тысячу кубометров

Москва, 3 ноября. Стоимость газовых фьючерсов на нидерландском хабе TTF превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Таким образом, цена голубого топлива растет к уровню вторника, 2 ноября, на 11,5%. Днем ранее котировки увеличились более чем на 2% — до 820 долларов за тысячу «кубов», на новостях об отказе российской компании «Газпром» бронировать допмощности на экспорт сырья через Украину и Польшу с первого по третий квартал следующего года.

Газовый кризис в Европе спровоцировала ситуация на спотовом рынке, когда цена топлива резко поползла вверх. На пике фьючерсы достигали почти 2000 долларов за тысячу кубометров. Эксперты уверены, что проблемы спровоцировал переток американского СПГ на азиатский рынок, опасения холодной зимы и недостаточное количество сырья в подземных газовых хранилищах региона.

Ситуация на европейском рынке повлияет и на потребителей в Германии. Так, с августа текущего года в республике растут цены на газ. В среднем рост составил порядка 17%. На этом фоне дополнительные траты немцев на коммунальные платежи вырастут на 263 евро.