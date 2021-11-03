СБУ обновила черный список российских деятелей культуры

Киев, 3 ноября. Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило черный список российских деятелей культуры. Всего в перечне числятся 258 человек.

Министерство по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) добавило в список еще 30 известных россиян, среди которых есть и выдающиеся актеры. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

По заявлению СБУ, все попавшие в перечень «предоставляют угрозу национальной безопасности Украины». В него вошли такие личности, как звезда сериала «Военный госпиталь» Татьяна Бурнакина, исполнитель одной из ключевых ролей в блокбастере «Турист» Сергей Воробьев, актер фильма «Крым» Илья Домбровский и многие другие.

Впервые список с «опасными» россиянами министерство обнародовало в конце лета 2015 года. В него входят известные российские деятели, такие как Олег Газманов, певица Валерия, Юлия Чичерина и многие другие. Ведомство регулярно занимается пополнением перечня.

Ранее Служба безопасности Украины запретила российской исполнительнице Пелагее (Полина Телегина) въезжать на территорию страны под любым предлогом.