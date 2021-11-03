Будущие украинские летчики провели выпускной под песню о националисте Бандере

Харьков, 3 ноября. Выпускники Харьковского национального университета воздушных сил имени трижды героя СССР Ивана Кожедуба устроили марш под песню националистов «Батько наш Бандера».

Будущие летчики, вертолетчики, штурманы и офицеры боевого управления вышли на площадку перед университетом, чтобы поучаствовать в масштабном флешмобе под песню о пособнике националистов Степане Бандере. Молодые военные авиаторы маршировали под современный ремикс, который стал популярным среди украинцев в TikTok.

Всего в мероприятии поучаствовало 247 выпускников. В ближайшее время все они пополнят ряды военно-воздушных сил, а пока устраивают марши в честь националистов.

Ранее Львовская национальная мужская хоровая капелла «Дударик» пожаловалась на блокировку видео с песней о Бандере в Facebook. Капелла решила снять свой ролик и выложить его в соцсеть Facebook, но не всем он понравился. В результате на видео пожаловались неизвестные, поэтому кадры оказались удалены.