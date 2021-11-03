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«Укртрансгаз»: отбор топлива из ПХГ превысил показатели 2020 года
Экономика
«Укртрансгаз»: отбор топлива из ПХГ превысил показатели 2020 года
Федеральное агентство новостей

Киев, 3 ноября. Отбор природного газа из подземных хранилищ (ПХГ) Украины в октябре текущего года составил 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный месяц 2020 года.

Соответствующую информацию предоставила компания — оператор ПХГ «Укртрансгаз». Представители предприятия объяснили данную тенденцию двумя причинами. Первая заключается в том, что сезон отбора голубого топлива в стране начали на две недели раньше, чем годом ранее. Вторая — иностранные компании «реэкспортировали часть своих запасов», чтобы продать их на газовом рынке в период рекордных цен на газ.

По состоянию на 1 ноября 2021 года в резервуарах Украины находилось 18 млрд кубометров сырья, что на 36% меньше 1 ноября 2020-го. Зарубежные трейдеры на территории страны хранили в режиме «таможенный склад» 2 млрд кубометров газа, а это — в пять раз меньше прошлогоднего уровня.

Верховная рада ранее утвердила изменение системы учета газа с объемных единиц на энергетические. Новая схема начнет действовать с 1 мая 2022 года. В пояснительной записке к принятому законопроекту указывается, что принятый в Европе учет природного газа в единицах энергии является «более объективным», чем учет в кубических метрах.

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