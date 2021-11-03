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Корчевников разозлил Роднину словами о медали Олимпиады
Шоу-бизнес
Корчевников разозлил Роднину словами о медали Олимпиады
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 3 ноября. Бывшую фигуристку Ирину Роднину задели слова ведущего Бориса Корчевникова о ее победе на Олимпийских играх. Она жестко ответила журналисту, поставив его на место за ошибку в формулировке вопроса.

Звезда фигурного катания стала гостьей программы «Судьба человека». Корчевников вспомнил о достижениях спортсменки и напомнил о ее победе на Олимпийских играх. Ведущий, говоря о золотой медали, употребил слова «взяла». На что Роднина жестко вспылила и ответила разозлившему ее журналисту.

«Я не взяла, я выиграла золото. Это неправильно. Меня бесит, когда говорят: «Это серебро оттенка золота». Серебро оно и есть серебро. Давайте четко определять позиции. Можно выиграть только золото. Серебро ты уже не выигрываешь. Взять можно конфетку со стола», — заявила экс-фигуристка.

Роднина после завершения спортивной карьеры Роднина перестала выходить на лед. Знаменитость призналась, что в ее жизни много чего интересного. И ей некогда скучать по конькам.

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