Банги, 3 октября. Руководство многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) попыталось оклеветать бойцов национальной армии (FACA), которые охраняли резиденцию президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера.

Сотрудники организации утверждают, якобы правительственные войска без предупреждения открыли огонь по автобусу с миротворцами. Также они сообщают, что в ходе перестрелки пострадало десять сотрудников миссии. Однако никаких подробностей и доказательств не приводят.

Руководство МИНУСКА не разглашает имен миротворцев, якобы получивших ранения. Неизвестно и какую цель преследовали представители миссии, ворвавшись на закрытый объект. Эта информация почему-то замалчивается, как и то, что египетский контингент МИНУСКА произвел съемку на территории дворца главы государства, нарушив законодательство республики.

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Солдаты национальной армии приказали «голубым каскам» прекратить фотографировать и остановить машину. Однако водитель автобуса предпринял попытку скрыться с места преступления, после чего бойцы FACA сделали ряд предупредительных выстрелов в воздух. Так как машина не замедлила движения, военнослужащие открыли огонь по ее колесам.

На выезде из резиденции миротворцы насмерть сбили 15-летнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб до приезда врачей. После инцидента правоохранительные органы преследовали транспорт ООН, но автомобиль скрылся на базе египетского контингента МИНУСКА.

В результате руководство миссии ООН в ЦАР признало вину за смерть ребенка и вышло на диалог с правительством республики.