Ведущий Норкин выразил негодование из-за опасности фудкортов в период COVID-ограничений

Москва, 3 ноября. Систематические нарушения COVID-ограничений на фудкортах не только превращают гипермаркеты в очаги распространения вируса, но и грозят другими заболеваниями, предупредил ведущий и шоумен Андрей Норкин.

Ведущий общественно-политической передачи «Место встречи» не сдержал эмоций и выступил с внезапным откровением о работе гипермаркетов в период ограничений. Как отметил телеведущий, некоторые недобросовестные граждане проникают в «обжирательные дворики» без QR-кодов и создают огромные очереди. Такие людские заторы превращают гипермаркеты в каждом районе в потенциальный рассадник дизентерии, негодует известный шоумен.

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«Идут в едальный дворик. К ним выбегает курьер. Человек отходит к стене, и таких людей там по стене (целая толпа. — Прим. ФАН). Они сидят, едят, тут же все это бросают. И помимо COVID-19 заражаются еще дизентерией, твою мать!» — поразил зрителей «Места встречи» известный телеведущий.

Андрей Норкин известен не только остроумными анекдотами и забавными историями, но и аналитическими комментариями по многим волнующим общественность вопросам. Так в ходе беседы с журналистами в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» он прокомментировал инцидент с музыкантом Вадимом Самойловым в петербургском Ельцин-центре.