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Верховная рада сняла Тарана с поста министра обороны Украины
Армия
Верховная рада сняла Тарана с поста министра обороны Украины
facebook.com  /  Слуга Народу

Киев, 3 ноября. Верховная рада Украины уволила Андрея Тарана с поста министра обороны страны. Решение было принято в рамках голосования.

Отставку министра поддержало большинство депутатов. Таран возглавлял министерство с 4 марта 2020 года. Его кандидатуру предложил президент Украины Владимир Зеленский. При этом работа министра сопровождалась критикой со стороны киевских политиков.

Ранее Андрей Таран направил на рассмотрение парламента заявление об отставке. Также уволиться со своей должности решил украинский вице-премьер Алексей Резников. На этом фоне появилась информация, что именно он сменит Тарана на посту главы военного ведомства.

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