Мошенник несколько лет выманивал деньги у пожилой жительницы Йошкар-Олы

Йошкар-Ола, 3 ноября. В течение нескольких лет пожилая жительница Йошкар-Олы переводила деньги мошеннику, сообщает издание «Медиапоток». За все время переговоров со злоумышленником женщина лишилась трех миллионов рублей.

Незнакомый молодой человек обратился к пенсионерке пять лет назад и пообещал компенсацию за недобросовестные действия экстрасенса. В то время женщина действительно была обижена на обманувшую ее гадалку. Поскольку полиция на заявление потерпевшей не отреагировала, женщина доверилась мошеннику и перевела ему десять тысяч рублей за помощь.

На протяжении пяти лет мужчина звонил пенсионерке и постоянно просил денег для окончательного решения вопроса. Пожилая женщина продолжала платить аферисту и даже брала с этой целью кредиты.

Ранее ФАН писал, что в Петербурге задержали обокравшего пенсионерку мошенника. Он украл у 71-летней женщины 43 тысячи рублей.