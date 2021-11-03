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Мошенник несколько лет выманивал деньги у пожилой жительницы Йошкар-Олы
Происшествия
Мошенник несколько лет выманивал деньги у пожилой жительницы Йошкар-Олы
Федеральное агентство новостей  / 

Йошкар-Ола, 3 ноября. В течение нескольких лет пожилая жительница Йошкар-Олы переводила деньги мошеннику, сообщает издание «Медиапоток». За все время переговоров со злоумышленником женщина лишилась трех миллионов рублей.

Незнакомый молодой человек обратился к пенсионерке пять лет назад и пообещал компенсацию за недобросовестные действия экстрасенса. В то время женщина действительно была обижена на обманувшую ее гадалку. Поскольку полиция на заявление потерпевшей не отреагировала, женщина доверилась мошеннику и перевела ему десять тысяч рублей за помощь.

На протяжении пяти лет мужчина звонил пенсионерке и постоянно просил денег для окончательного решения вопроса. Пожилая женщина продолжала платить аферисту и даже брала с этой целью кредиты.

Ранее ФАН писал, что в Петербурге задержали обокравшего пенсионерку мошенника. Он украл у 71-летней женщины 43 тысячи рублей.

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