Машков остудил пыл желавшей обсудить роман Табакова и Прокловой журналистки

Москва, 3 ноября. Режиссер Владимир Машков отказался говорить об отношениях между народным артистом СССР Олегом Табаковым и актрисой Еленой Прокловой, несмотря на упорство журналистки Надежды Стрелец, просившей его прокомментировать роман звезд.

Скандальное заявление Прокловой о домогательствах известного артиста, имени которого она не называла, не дает покоя журналистам. Все, кто был как-то связан с именитым режиссером, задаются вопросом о связи Табакова со звездой «Мимино».

Машков, услышав вопрос, заметно занервничал. Он не стал занимать чью-то сторону и всего лишь отметил, что на его глазах никаких романтических отношений между Табаковым и Прокловой не было.

«Я не слышал ничего такого, ни про какие отношения… Понятия не имею, о чем речь. На некоторые вещи психофизически даже не могу обратить внимания», — заявил Машков, остудив пыл журналистки, желавшей узнать детали отношений звезд.

Проклова сделала громкое заявление весной этого года в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Она сообщила, что, будучи подростком, стала жертвой домогательств со стороны известного артиста. Имя человека, который приставал к ней, называть не стала. Поклонники однако решили, что речь шла о Табакове. При этом ряд звезд опровергли это и были возмущены подобными обвинениями в адрес мастера сцены.