Ювелирные украшения династии Романовых выставлены на аукцион

Аукционный дом Sotheby’s, оценил коллекцию драгоценностей великой княгини Марии Павловны почти в сорок миллионов рублей.

Во времена революции 1917 года русская княгиня смогла спасти часть своей уникальной коллекции ювелирных украшений, передав их британскому послу Альберту Стопфорду. Среди прочих драгоценностей выделяется комплект из овальной броши и сережек с бриллиантами и цейлонскими сапфирами.

«Это очень важные драгоценности по причине их истории и удивительного происхождения. Они принадлежали великой княгине Марии Павловне. Она была замужем за великим князем Владимиром, который был сыном императора. Это исключительные драгоценности из-за способа их изготовления — невероятное мастерство», — признается Вагнер.

Выставка уже снискала популярность у ценителей истории. Высокий интерес к изделиям проявляется у коллекционеров со всего мира. По словам главы торгов аукционного дома, особо востребованными эти украшения оказались у представителей Азии.

Стоимость набора оценивается от трех до 500 тысяч швейцарских франков, это 230 тысяч — 40 миллионов рублей.