Минфин России направит на покупку валюты более 518 млрд рублей

Москва, 3 ноября. Минфин РФ с 9 ноября по 6 декабря 2021 года направит на покупку валюты и золота 518,2 млрд рублей. Такая информация содержится в сообщении ведомства.

Ежедневный объем покупки зарубежной валюты составит в эквиваленте 25,9 млрд рублей, отметили в министерстве. С 7 октября по 8 ноября 2021 года объем покупки валюты ожидается в размере 317,6 млрд рублей по 15,1 млрд рублей в день.

Согласно бюджетному правилу, Минфин приобретает или продает валюту в зависимости от того, находится ли фактическая стоимость нефти Urals выше или ниже базовой цены. В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2021 год установлена на уровне 43,3 доллара за баррель.

Россия расположилась на пятом месте по объему международных резервов в мире после КНР, Японии, Швейцарии и Индии. Об этом сообщила по итогам проверки управления золотовалютными резервами Счетная палата.