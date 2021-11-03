Банк Израиля призвал Кнессет проголосовать в пользу нового государственного бюджета

Иерусалим, 3 ноября. Центробанк Израиля призвал Кнессет проголосовать за принятие бюджета на 2021-2022 годы. Голосование по пакету расходов, составленному министром финансов Авигдором Либерманом, произойдет 4 или 5 ноября.

«Утверждение государственного бюджета в настоящее время имеет огромную экономическую важность, учитывая, что экономика функционирует с начала 2020 года на основе промежуточного бюджета», — говорится в заявлении.

Также Банк Израиля заявил, что новый пакет расходов и ряд таких преобразований, как устранение импортных барьеров и оптимизация государственного регулирования, «облегчат функционирование предприятий, чьи планы частично зависят от политики правительства и предсказуемости его действий».

В течение последних трех лет Израиль не может принять новый государственный бюджет, используя таковой от 2019 года, что препятствует экономическому росту и гибкому перераспределению расходов. Это привело к ряду внеочередных парламентских выборов.

Ahead of an expected vote Thursday night ....



Israel's central bank urges government to meet looming budget deadline https://t.co/XUE60DvUml — Steven Scheer (@StevenMScheer) November 3, 2021

Новый проект госбюджета в конце октября был утвержден парламентским финансовым комитетом и передан на голосование в Кнессет. Если законопроект не пройдет до 14 ноября, то действующее хрупкое коалиционное правительство автоматически уйдет в отставку и начнутся новые выборы.

Риск этого довольно высок, так как летом 2021 года во власть вошел союз несовместимых партий, объединившихся для отстранения от премьерской должности Биньямина Нетаньяху. Коалицию составляют 60 депутатов из 120, и при демарше даже одной партии правительство потеряет поддержку большинства. Учитывая решение премьер-министра Нафтали Беннета о продолжении постройки еврейских поселений на Западном Берегу, можно ожидать «диверсии» со стороны арабских депутатов.

Israel has been avoiding issues strewn with political land mines that could split the coalition government.



Avigdor Lieberman, the minister of finance, said it needed to put aside the Palestinian issue and focus on economic and social matters https://t.co/rIKvyorBVW — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 3, 2021

Тем не менее министр Либерман не ожидает проблем при принятии бюджета. Центробанк же высоко оценил бюджетный план, заявив, что он не будет сдерживать экономическую активность на фоне пандемии и не приведет к увеличению структурного дефицита, который «оставался высоким даже до кризиса». Потенциально это якобы может привести к снижению бремени государственного долга.

Израильское законодательство рассматривает голосование по государственному бюджету как вотум доверия правительству. Если Кнессет большинством проголосует за, то он тем самым укрепит правительство Беннета как минимум на два года. Это будет означать, что перспективы Нетаньяху вернуться к власти в обозримом будущем сократятся почти до нуля. С другой стороны, если он придумает какую-нибудь политическую уловку и обеспечит неподдержку бюджета хотя бы 61 депутатом, то он с высокой долей вероятности возвращается на премьерский пост. Его преемник Беннет, министр иностранных дел Яир Лапид, министр финансов Либерман и министр юстиции Гидеон Саар прекрасно это понимают.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Весной 2021 года, в ходе предвыборной гонки, Нетаньяху проводил информационную кампанию в пользу обеления главы «Объединенного арабского списка» (РААМ) Мансура Аббаса. Тогда действующий премьер продвигал ту линию, что Аббас является полноценным представителем арабского меньшинства, с которым необходимо политическое сосуществование. Пресса и социальные сети распространяли сообщения о том, что чиновник не имеет отношения к терроризму и лишь хочет представить палестинцев в политической жизни Израиля. Это действительно сработало, однако председатель крайне правой «Религиозной сионистской партии» Бецалель Смотрич торпедировал ввод РААМ в коалицию Нетаньяху, отказавшись в свою очередь войти в нее же. В результате Нетаньяху не дотянул до 61 голоса, а разрекламированный им же «Арабский список» был включен в правительство Беннета.

Сразу после этого пропагандистская машина развернулась на 180 градусов: Аббас стал обвиняться в связях с радикальным исламистским движением ХАМАС. Это подразумевает, что включение его в правительство Беннета является преступлением против Израиля.

Mansour Abbas to Netanyahu: Why did you sit with me?: Ra'am chairman reacts to opposition leader's criticism: If I am a Hamas man why did we meet in Balfour? https://t.co/cVzktMcne6 ArutzSheva pic.twitter.com/hlhQhVEt4K — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) October 11, 2021

Впрочем, даже если кто-то из правящей сейчас коалиции не поддержит новый бюджет, впереди будут еще десять дней на то, чтобы Либерман попытался заключить с этими людьми некую сделку. Коалиция также могла бы прибегнуть к юридическому маневру, получившему название «Норвежский закон», заменив одиночного «депутата-повстанца» правительственным министром для получения необходимого количества голосов.

В случае же провала Нетаньяху его будущее туманно. Сейчас против него открыты уголовные дела — он обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.