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Режим ЧС введен в Кировской области из-за вспышки птичьего гриппа
Общество
Режим ЧС введен в Кировской области из-за вспышки птичьего гриппа
pixabay.com  /  berndfocken

Киров, 3 ноября. В десяти районах Кировской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки птичьего гриппа. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Игорь Васильев, сообщили порталу «Свойкировский.рф» в пресс-службе областного управления ветеринарии.

На данный момент режим ЧС введен в Зуевском, Белохолуницком, Кирово-Чепецком, Слободском, Омутнинском, Фаленском, Унинском, Богородском, Куменском и Сунском районах, а также в самом Кирове. Первую вспышку птичьего гриппа зафиксировали в конце октября. Тогда в Зуевском районе случился массовый падеж кур. На борьбу с распространением заболевания власти области выделят из регионального бюджета 3,4 миллиона рублей.

Ранее ФАН сообщал о предупреждении Россельхознадзора Курганской области. Специалисты ведомства оповестили власти региона об опасности распространения птичьего гриппа.

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