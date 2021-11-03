Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 16:44
16:40
Политика
Захарова: Лавров в ближайшее время не примет участие во встрече «нормандского формата»
16:39
Происшествия
Первое видео с места крушения Ан-26 под Иркутском появилось в Сети
16:39
Происшествия
Эксплуатировавшая рухнувший под Иркутском Ан-12 авиакомпания располагала 16 самолетами
16:35
Политика
Захарова в ответ на критику Байдена заявила о выполнении Россией обязательств по климату
16:34
Происшествия
Жительница поселка под Иркутском рассказала о сильной пурге во время крушения Ан-12
16:34
Общество
Жительницу Ростовской области наградили медалью МЧС за спасение жизни
16:33
Происшествия
Прокуратура инициировала проверку по факту задержки вылета самолета в Мурманске
16:32
Общество
Психолог Хорс предложил эффективный способ справиться со стрессом
16:29
Экономика
Минэкономики ФРГ заявило, что не знает о прекращении прокачки газа через «Ямал — Европу»
16:28
Происшествия
Останки пяти погибших нашли на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
Все новости

Песков сообщил о планах утвердить новую Военную доктрину Союзного государства

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 15:22
Армия
Песков сообщил о планах утвердить новую Военную доктрину Союзного государства
digital.gov.ru  /  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Москва, 3 ноября. Высший госсовет Союзного государства утвердит обновленную Военную доктрину, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в четверг, 4 ноября состоится заседание государственного совета. Доктрина будет принята в рамках данного мероприятия.

Документ был разработан на фоне растущей военной активности НАТО у границ России и Белоруссии, а также непрекращающегося политического и экономического давления. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, недружественные действия Запада заставили Москву и Минск принимать совместные ответные меры.

Ранее, как передает телеканал «360», оценку сотрудничеству России и Белоруссии в рамках Союзного государства дал президент РФ Владимир Путин. По его словам, речь идет об определенном уровне интеграции.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Песков сообщил о планах утвердить новую Военную доктрину Союзного государства
россия белоруссия песков союзное госудасртво
Комментировать