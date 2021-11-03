Песков сообщил о планах утвердить новую Военную доктрину Союзного государства

Москва, 3 ноября. Высший госсовет Союзного государства утвердит обновленную Военную доктрину, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в четверг, 4 ноября состоится заседание государственного совета. Доктрина будет принята в рамках данного мероприятия.

Документ был разработан на фоне растущей военной активности НАТО у границ России и Белоруссии, а также непрекращающегося политического и экономического давления. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, недружественные действия Запада заставили Москву и Минск принимать совместные ответные меры.

Ранее, как передает телеканал «360», оценку сотрудничеству России и Белоруссии в рамках Союзного государства дал президент РФ Владимир Путин. По его словам, речь идет об определенном уровне интеграции.