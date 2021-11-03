Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 16:44
16:40
Политика
Захарова: Лавров в ближайшее время не примет участие во встрече «нормандского формата»
16:39
Происшествия
Первое видео с места крушения Ан-26 под Иркутском появилось в Сети
16:39
Происшествия
Эксплуатировавшая рухнувший под Иркутском Ан-12 авиакомпания располагала 16 самолетами
16:35
Политика
Захарова в ответ на критику Байдена заявила о выполнении Россией обязательств по климату
16:34
Происшествия
Жительница поселка под Иркутском рассказала о сильной пурге во время крушения Ан-12
16:34
Общество
Жительницу Ростовской области наградили медалью МЧС за спасение жизни
16:33
Происшествия
Прокуратура инициировала проверку по факту задержки вылета самолета в Мурманске
16:32
Общество
Психолог Хорс предложил эффективный способ справиться со стрессом
16:29
Экономика
Минэкономики ФРГ заявило, что не знает о прекращении прокачки газа через «Ямал — Европу»
16:28
Происшествия
Останки пяти погибших нашли на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
Все новости

Министр экономики Ливана назвал отставку Кордахи условием для примирения с Эр-Риядом

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 15:28
Весь мир
Министр экономики Ливана назвал отставку Кордахи условием для примирения с Эр-Риядом
Global Look Press  /  Bilal Jawich/XinHua

Бейрут, 3 ноября. Министр экономики Ливана Амин Салам заявил, что для урегулирования конфликта с аравийскими монархиями необходима отставка главы мининформа Джорджа Кордахи, чьи комментарии касательно войны в Йемене ранее привели к скандалу между Бейрутом и Эр-Риядом.

Салам, являющийся членом кабмина Наджиба Микати, наряду с главами министерств иностранных дел и образования, вошел в состав чрезвычайного комитета, сформированного для разрешения дипломатического кризиса с Саудовской Аравией. По его мнению, отставка Кордахи несколько разрядит возникшую напряженность, в противном же случае кризис лишь усугубится, так как руководство республики «покажет готовность подставить под удар всю страну ради одного министра».

Многие чиновники опасаются, что Эр-Рияд, который уже отменил импорт товаров из Ливана, перекрыл почтовое сообщение и выслал представителей официального Бейрута из страны, также запретит экспатриантам отправлять домой денежные переводы. Это станет существенным ударом по экономике республики, которая и так страдает от тяжелейшего финансового кризиса, поскольку ливанские трудовые мигранты ежегодно отправляют своим семьям миллиарды долларов. Роль этого источника дохода нельзя недооценить — в 2020 году подобные переводы составили около 33% ВВП государства.

Салам выразил надежду, что Микати, который вернется в Ливан через несколько дней, на встрече с президентом Мишелем Ауном сможет найти приемлемый выход из ситуации, который станет позитивным посланием для саудовских властей и одновременно не нанесет ущерба самому министру информации. Тем не менее пока нет никаких гарантий, что позиция королевства изменится из-за отставки Кордахи.

Раскол в ливанском кабмине

Салам отметил, что члены проиранской «Хезболлы» и ее союзники продолжают бойкоты, требуя не идти на поводу у Эр-Рияда и угрожая выйти из правительства в случае отставки главы мининформа. Это может привести к краху кабмина, который премьеру едва удалось сформировать на фоне затяжного внутриполитического кризиса, что еще сильнее усугубит ситуацию в стране — на кону стоят переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении траншей финансовой помощи. Основным требованием организации ранее было проведение реформ в области борьбы с коррупцией, которые без действующего правительства Ливан осуществить не сможет.

Скандал между Бейрутом и Эр-Риядом разразился после публикации интервью Кордахи, взятого журналистами еще до его вступления в должность министра информации. Касаясь войны в Йемене, он заявил, что действия хуситов из движения «Ансар Аллах» являются защитой от внешней агрессии. Это возмутило саудовские власти, которые во главе арабской коалиции участвуют в боях на стороне войск признанного правительства республики. Солидарность с королевством выразили и его союзники, отозвав из Ливана дипломатов.

В свою очередь, повстанцы, члены «Хезболлы» и поддерживающий их Иран, главный региональный противник Эр-Рияда, приветствовали слова Кордахи. Сам чиновник подчеркнул, что его заявление не отражает официальную позицию Бейрута и сначала отверг идею о своей отставке. Однако позже министр на аналогичный вопрос уклончиво ответил, что сперва нужно дождаться возвращения Микати из Глазго, где он в кулуарах экологического саммита COP26 пытался заручиться поддержкой региональных и западных держав для дипломатического разрешения конфликта с Саудовской Аравией.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Министр экономики Ливана назвал отставку Кордахи условием для примирения с Эр-Риядом
саудовская аравия ливан кризис
Комментировать