Министр экономики Ливана назвал отставку Кордахи условием для примирения с Эр-Риядом

Бейрут, 3 ноября. Министр экономики Ливана Амин Салам заявил, что для урегулирования конфликта с аравийскими монархиями необходима отставка главы мининформа Джорджа Кордахи, чьи комментарии касательно войны в Йемене ранее привели к скандалу между Бейрутом и Эр-Риядом.

Салам, являющийся членом кабмина Наджиба Микати, наряду с главами министерств иностранных дел и образования, вошел в состав чрезвычайного комитета, сформированного для разрешения дипломатического кризиса с Саудовской Аравией. По его мнению, отставка Кордахи несколько разрядит возникшую напряженность, в противном же случае кризис лишь усугубится, так как руководство республики «покажет готовность подставить под удар всю страну ради одного министра».

George Kordahi 'must resign' over Gulf-Lebanon crisis, says Lebanese economy ministerhttps://t.co/VuCCDRTiwO — The National (@TheNationalNews) November 3, 2021

Многие чиновники опасаются, что Эр-Рияд, который уже отменил импорт товаров из Ливана, перекрыл почтовое сообщение и выслал представителей официального Бейрута из страны, также запретит экспатриантам отправлять домой денежные переводы. Это станет существенным ударом по экономике республики, которая и так страдает от тяжелейшего финансового кризиса, поскольку ливанские трудовые мигранты ежегодно отправляют своим семьям миллиарды долларов. Роль этого источника дохода нельзя недооценить — в 2020 году подобные переводы составили около 33% ВВП государства.

Kordahi has been publicly backed by the Iran-backed Hezbollah terrorist group and has declined to apologize or resign over the comments, which have dealt the worst blow to Saudi-Lebanese relations since Saad al-Hariri’s 2017 detention in Riyadh. https://t.co/bEchjrgx70 — Algemeiner (@Algemeiner) October 30, 2021

Салам выразил надежду, что Микати, который вернется в Ливан через несколько дней, на встрече с президентом Мишелем Ауном сможет найти приемлемый выход из ситуации, который станет позитивным посланием для саудовских властей и одновременно не нанесет ущерба самому министру информации. Тем не менее пока нет никаких гарантий, что позиция королевства изменится из-за отставки Кордахи.

Раскол в ливанском кабмине

Салам отметил, что члены проиранской «Хезболлы» и ее союзники продолжают бойкоты, требуя не идти на поводу у Эр-Рияда и угрожая выйти из правительства в случае отставки главы мининформа. Это может привести к краху кабмина, который премьеру едва удалось сформировать на фоне затяжного внутриполитического кризиса, что еще сильнее усугубит ситуацию в стране — на кону стоят переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении траншей финансовой помощи. Основным требованием организации ранее было проведение реформ в области борьбы с коррупцией, которые без действующего правительства Ливан осуществить не сможет.

Скандал между Бейрутом и Эр-Риядом разразился после публикации интервью Кордахи, взятого журналистами еще до его вступления в должность министра информации. Касаясь войны в Йемене, он заявил, что действия хуситов из движения «Ансар Аллах» являются защитой от внешней агрессии. Это возмутило саудовские власти, которые во главе арабской коалиции участвуют в боях на стороне войск признанного правительства республики. Солидарность с королевством выразили и его союзники, отозвав из Ливана дипломатов.

#Yemen

Lebanon's Information Minister George Kordahi stated that the Yemeni are “defending themselves against an external aggression”, adding that “homes, villages, funerals and weddings were being bombed” by the (US - UK - Saudi - UAE - Israel) coalition. pic.twitter.com/DZNiqXCOhK — °• Ronda (@40_Ronda) October 28, 2021

В свою очередь, повстанцы, члены «Хезболлы» и поддерживающий их Иран, главный региональный противник Эр-Рияда, приветствовали слова Кордахи. Сам чиновник подчеркнул, что его заявление не отражает официальную позицию Бейрута и сначала отверг идею о своей отставке. Однако позже министр на аналогичный вопрос уклончиво ответил, что сперва нужно дождаться возвращения Микати из Глазго, где он в кулуарах экологического саммита COP26 пытался заручиться поддержкой региональных и западных держав для дипломатического разрешения конфликта с Саудовской Аравией.