Министр экономики Ливана назвал отставку Кордахи условием для примирения с Эр-Риядом

Бейрут, 3 ноября. Министр экономики Ливана Амин Салам заявил, что для урегулирования конфликта с аравийскими монархиями необходима отставка главы мининформа Джорджа Кордахи, чьи комментарии касательно войны в Йемене ранее привели к скандалу между Бейрутом и Эр-Риядом.
Салам, являющийся членом кабмина Наджиба Микати, наряду с главами министерств иностранных дел и образования, вошел в состав чрезвычайного комитета, сформированного для разрешения дипломатического кризиса с Саудовской Аравией. По его мнению, отставка Кордахи несколько разрядит возникшую напряженность, в противном же случае кризис лишь усугубится, так как руководство республики «покажет готовность подставить под удар всю страну ради одного министра».
George Kordahi 'must resign' over Gulf-Lebanon crisis, says Lebanese economy ministerhttps://t.co/VuCCDRTiwO— The National (@TheNationalNews) November 3, 2021
Многие чиновники опасаются, что Эр-Рияд, который уже отменил импорт товаров из Ливана, перекрыл почтовое сообщение и выслал представителей официального Бейрута из страны, также запретит экспатриантам отправлять домой денежные переводы. Это станет существенным ударом по экономике республики, которая и так страдает от тяжелейшего финансового кризиса, поскольку ливанские трудовые мигранты ежегодно отправляют своим семьям миллиарды долларов. Роль этого источника дохода нельзя недооценить — в 2020 году подобные переводы составили около 33% ВВП государства.
Kordahi has been publicly backed by the Iran-backed Hezbollah terrorist group and has declined to apologize or resign over the comments, which have dealt the worst blow to Saudi-Lebanese relations since Saad al-Hariri’s 2017 detention in Riyadh. https://t.co/bEchjrgx70— Algemeiner (@Algemeiner) October 30, 2021
Салам выразил надежду, что Микати, который вернется в Ливан через несколько дней, на встрече с президентом Мишелем Ауном сможет найти приемлемый выход из ситуации, который станет позитивным посланием для саудовских властей и одновременно не нанесет ущерба самому министру информации. Тем не менее пока нет никаких гарантий, что позиция королевства изменится из-за отставки Кордахи.
Раскол в ливанском кабмине
Салам отметил, что члены проиранской «Хезболлы» и ее союзники продолжают бойкоты, требуя не идти на поводу у Эр-Рияда и угрожая выйти из правительства в случае отставки главы мининформа. Это может привести к краху кабмина, который премьеру едва удалось сформировать на фоне затяжного внутриполитического кризиса, что еще сильнее усугубит ситуацию в стране — на кону стоят переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении траншей финансовой помощи. Основным требованием организации ранее было проведение реформ в области борьбы с коррупцией, которые без действующего правительства Ливан осуществить не сможет.
Kordahi’s Resignation in Hezbollah’s Hands, #Lebanese Govt Won’t Step Down https://t.co/gmZizdXqK4— Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) November 1, 2021
Скандал между Бейрутом и Эр-Риядом разразился после публикации интервью Кордахи, взятого журналистами еще до его вступления в должность министра информации. Касаясь войны в Йемене, он заявил, что действия хуситов из движения «Ансар Аллах» являются защитой от внешней агрессии. Это возмутило саудовские власти, которые во главе арабской коалиции участвуют в боях на стороне войск признанного правительства республики. Солидарность с королевством выразили и его союзники, отозвав из Ливана дипломатов.
#Yemen— °• Ronda (@40_Ronda) October 28, 2021
Lebanon's Information Minister George Kordahi stated that the Yemeni are “defending themselves against an external aggression”, adding that “homes, villages, funerals and weddings were being bombed” by the (US - UK - Saudi - UAE - Israel) coalition. pic.twitter.com/DZNiqXCOhK
В свою очередь, повстанцы, члены «Хезболлы» и поддерживающий их Иран, главный региональный противник Эр-Рияда, приветствовали слова Кордахи. Сам чиновник подчеркнул, что его заявление не отражает официальную позицию Бейрута и сначала отверг идею о своей отставке. Однако позже министр на аналогичный вопрос уклончиво ответил, что сперва нужно дождаться возвращения Микати из Глазго, где он в кулуарах экологического саммита COP26 пытался заручиться поддержкой региональных и западных держав для дипломатического разрешения конфликта с Саудовской Аравией.