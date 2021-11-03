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Депутат Вассерман указал на признание Нидерландами Крыма после дела о скифском золоте
Политика
Депутат Вассерман указал на признание Нидерландами Крыма после дела о скифском золоте
Фото из личного архива Анатолия Вассермана

Москва, 3 ноября. Амстердам фактически согласился с воссоединением Крыма и России после вынесения голландским судом решения по скифскому золоту. С таким мнением выступил политолог, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Российский парламентарий прокомментировал судебную тяжбу между Киевом и Москвой. Стороны борются за коллекцию из четырех крымских музеев, которая была вывезена на выставку в нидерландское культурное учреждение в 2014 году, до отделения полуострова от Украины. Суд Амстердама постановил передать скифское золото, насчитывающее более двух тысяч артефактов, соседнему с Россией государству.

Анатолий Вассерман увидел важный сигнал в решении нидерландской инстанции по сокровищам. Он поделился мыслями в колонке для сайта RenTV.

«Открытым текстом объясняю: такое решение прежде всего значит, что для судей Крым — уже не Украина», — отметил депутат Госдумы.

Депутат Вассерман указал на признание Нидерландами Крыма после дела о скифском золоте
wikipedia.org - Д.Колосов/FAL /

Он указал, Запад пытается украсть сокровища античной эпохи. Эксперт напомнил о черном рынке музейных ценностей в соседнем государстве. Золото могут распродать или разворовать, заключил Анатолий Вассерман.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о будущем скифского золота на Украине. По словам экс-парламентария, в этой стране музейная коллекция может просто пропасть.

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украина скифское золото вассерман
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