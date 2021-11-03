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Шаман Батыр: Байден проклял Россию на выступлении в Глазго словами о «горящей тундре»

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 15:17
Политика
Шаман Батыр: Байден проклял Россию на выступлении в Глазго словами о «горящей тундре»
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 ноября. Выступление президента США Джо Байдена на климатическом саммите в Глазго обернулось сглазом России. Потусторонние последствия слов американского лидера о «горящей тундре» раскрыла потомственный шаман Елена Батыр.

Комментарий практикующей колдуньи и участницы шоу «Битва экстрасенсов» приводит «ПолитРоссия». По словам предсказательницы, сразу после ляпа американского лидера о «горящей тундре» из Магаданской области поступили сообщения о пожарах. Близ поселка Армань загорелись 360 гектаров сухой травы — и это при температуре воздуха в минус 20 градусов по Цельсию.

«Горит сухая трава. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. У нас проблемы с водой, водоемы все в округе уже замерзли, до 20 градусов мороза в этих местах... Эта ситуация с природным пожаром в ноябре для Магаданской области уникальная, так как обычно в это время тундра засыпана снегом» — прокомментировали инцидент в «Авиалесохраны».

Шаман Батыр: Байден проклял Россию на выступлении в Глазго словами о «горящей тундре»
Социальная сеть ВКонтакте / Страница Елены Батыр

У проклятия «горящей тундры» может быть две причины, объяснила Батыр. Первая — это удачное совпадение выступления американского лидера на момент, когда мысли по воле Вселенной реализуются. Вторая — это искренняя злоба президента США по отношению к России, которая и позволила столь необычному событию случиться. Однако, если быть до конца точными в формулировках, Байден не проклял страну, а сглазил.

«Это не проклятие. Это был сглаз. Причем он (Джо Байден. — Прим. ФАН) этот сглаз наложил, сам того не ожидая... Но скоро сглаз пройдет, а дальше — все зависит от самой Магаданской области», — констатировала собеседница «ПолитРоссии».

Словам о «горящей тундре» нашлось и рациональное объяснение. Как отметил член Совета Федерации Алексей Майоров, оговорка президента США на климатическом саммите в Глазго может быть связана с недобросовестной работой спичрайтеров и редакторов.

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